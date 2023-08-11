Перед початком навчального року діти шкіл та дитячих садків будуть насолоджуватися новим, затверджене МОЗ меню, що зменшує кількість цукру та борошна, збільшуючи відсоток овочів і фруктів. Ініціаторами зміни стали Олена Зеленська та Євген Клопотенко.

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Ділимося рецептами кількох страв, котрі стали частиною нового меню школярів, аби й ви могли скуштувати те, чим харчуватимуться ваші діти.

Салат з буряка та селери з сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Приготування:

  • Готовий відварений буряк нарізати соломкою.
  • Промити й очистити селеру, натерти на тертці чи нарізати соломкою. Натерти на крупній тертці сир.
  • Змішати інгредієнти, заправити соком лимона, сіллю та олією.

Смачного!

Салат фруктовий з горіхами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Фрукти помити, очистити від шкірки та нарізати соломкою.
  • Горіхи підсмажити та подрібнити.
  • Змішати фрукти та притрусити горіхами.

Смачного!