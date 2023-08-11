Перед початком навчального року діти шкіл та дитячих садків будуть насолоджуватися новим, затверджене МОЗ меню, що зменшує кількість цукру та борошна, збільшуючи відсоток овочів і фруктів. Ініціаторами зміни стали Олена Зеленська та Євген Клопотенко.
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Ділимося рецептами кількох страв, котрі стали частиною нового меню школярів, аби й ви могли скуштувати те, чим харчуватимуться ваші діти.
Салат з буряка та селери з сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Готовий відварений буряк нарізати соломкою.
- Промити й очистити селеру, натерти на тертці чи нарізати соломкою. Натерти на крупній тертці сир.
- Змішати інгредієнти, заправити соком лимона, сіллю та олією.
Смачного!
Салат фруктовий з горіхами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Фрукти помити, очистити від шкірки та нарізати соломкою.
- Горіхи підсмажити та подрібнити.
- Змішати фрукти та притрусити горіхами.
Смачного!