Перша леді Олена Зеленська та шеф-кухар та новатор української кухні Євген Клопотенко приготували кілька страв з оновленого дитячого меню. Аби й ви могли пересвідчитися, що дітвора в надійних руках – пропонуємо два варіанти швидких салатів.