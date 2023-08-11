Сосисок больше не будет: рецепты салатов из обновленного школьного меню от Зеленской и Клопотенко

11 августа 2023, 20:18
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Завтрак с 1+1

Первая леди Елена Зеленская и шеф-повар и новатор украинской кухни Евгений Клопотенко приготовили несколько блюд из обновленного детского меню. Чтобы и вы могли убедиться, что детишки в надежных руках – предлагаем два варианта быстрых салатов.

Перед началом учебного года дети школ и детских садов будут наслаждаться новым, утвержденным Минздравом меню, которое уменьшает количество сахара и муки, увеличивая процент овощей и фруктов. Инициаторами смены стали Елена Зеленская и Евгений Клопотенко.

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Делимся рецептами нескольких блюд, которые стали частью нового меню школьников, чтобы и вы могли отведать то, чем будут питаться ваши дети.

Салат из свеклы и сельдерея с сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 395 граммов свеклы;
– 50 граммов корня сельдерея;
– 40 граммов твердого сыра;
– 5 граммов сока лимона;
– соль;
– 15 граммов подсолнечного масла.

Приготовление:

  • Готовую отварную свеклу нарезать соломкой.
  • Промыть и очистить сельдерей, натереть на терке или нарезать соломкой. Натереть на крупной терке сыр.
  • Смешать ингредиенты, заправить лимонным соком, солью и маслом.

Приятного аппетита!

Салат фруктовый с орехами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 135 граммов свежих бананов;
– 180 граммов яблок;
– 115 граммов апельсинов;
– 75 граммов грецких орехов.

Приготовление:

  • Фрукты промыть, очистить от кожуры и нарезать соломкой.
  • Орехи поджарить и измельчить.
  • Смешать фрукты и посыпать орехами.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак