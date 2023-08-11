Сосисок больше не будет: рецепты салатов из обновленного школьного меню от Зеленской и Клопотенко

Первая леди Елена Зеленская и шеф-повар и новатор украинской кухни Евгений Клопотенко приготовили несколько блюд из обновленного детского меню. Чтобы и вы могли убедиться, что детишки в надежных руках – предлагаем два варианта быстрых салатов.

Перед началом учебного года дети школ и детских садов будут наслаждаться новым, утвержденным Минздравом меню, которое уменьшает количество сахара и муки, увеличивая процент овощей и фруктов. Инициаторами смены стали Елена Зеленская и Евгений Клопотенко.

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Делимся рецептами нескольких блюд, которые стали частью нового меню школьников, чтобы и вы могли отведать то, чем будут питаться ваши дети.

Салат из свеклы и сельдерея с сыром

Время: 15 минут

15 минут Порции: 3 – 4

– 395 граммов свеклы;– 50 граммов корня сельдерея;– 40 граммов твердого сыра;– 5 граммов сока лимона;– соль;– 15 граммов подсолнечного масла.

Приготовление:

Готовую отварную свеклу нарезать соломкой.

Промыть и очистить сельдерей, натереть на терке или нарезать соломкой. Натереть на крупной терке сыр.

Смешать ингредиенты, заправить лимонным соком, солью и маслом.

Приятного аппетита!

Салат фруктовый с орехами

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

– 135 граммов свежих бананов;– 180 граммов яблок;– 115 граммов апельсинов;– 75 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Фрукты промыть, очистить от кожуры и нарезать соломкой.

Орехи поджарить и измельчить.

Смешать фрукты и посыпать орехами.

Приятного аппетита!

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