Из готового слоеного теста можно приготовить любые блюда: от закусок до выпечки. 24 канал подобрал три рецепта, которые подойдут на любой вкус.

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Пирог из слоеного теста с мясным фаршем

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– упаковка слоеного теста;

– 500 граммов мясного фарша;

– 1 репчатый лук;

– мексиканский микс замороженных овощей (1 – 2 стакана);

– 300 граммов томатного соуса;

– яичный желток.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой толщиной 5 миллиметров. Разделяем пополам.

Одну половину выкладываем на противень покрытый пергаментом.

На сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем овощной микс и продолжаем обжаривать. Добавляем мясной фарш, специи и томатный соус.



Пирог из слоеного теста с мясом и овощами / Фото Taste

Тушим все 5 – 7 минут.

Выкладываем овощи с мясом на противень, накрываем оставшимся тестом. Смазываем его яичным желтком и отправляем выпекаться в духовку.

Через 60 минут блюдо будет готово!

Сосиски в тесте с кетчупом и сыром

Время: 45 минут

45 минут Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– упаковка слоеного теста;

– 12 молочных сосисок;

– 12 ломтиков плавленого сыра;

– кетчуп;

– яичный желток;

– семена льна или кунжута.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 – 185 градусов.

Раскатываем предварительно размороженное тесто и разделяем его на прямоугольники размером с сосиску.

Снимаем с сосисок пленку, заворачиваем в ломоть плавленого сыра.



Сосиски в слоеном тесте / Фото My morning mocha

Смазываем тесто кетчупом, выкладываем сосиски с сыром и формируем булочки: обрезаем лишнее тесто и защипываем края.

Смазываем булочки желтком, посыпаем семенами льна или кунжута.

Отправляем в духовку выпекаться на 20 – 25 минут.

Готово!

Пирог с творогом и мороженым шпинатом.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– упаковка слоеного теста;

– 500 граммов домашнего сыра;

– 1 стакан шпината;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов сливок;

– прованские сухие травы;

– помидоры.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой по размеру противень. Выкладываем на противень покрытый пергаментом.



Слоеный пирог со шпинатом / Фото bon appetit

Смешиваем творог со шпинатом, вливаем сливки и выжимаем чеснок. Добавляем специи и сухие прованские травы.

Выкладываем творожную начинку на тесто, немного окучиваем края. Сверху добавляем половинки черри и отправляем выпекаться пирог в духовку.

Через 50 минут блюдо будет готово!

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