Из готового слоеного теста можно приготовить любые блюда: от закусок до выпечки. 24 канал подобрал три рецепта, которые подойдут на любой вкус.

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Пирог из слоеного теста с мясным фаршем

  • Время: 80 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой толщиной 5 миллиметров. Разделяем пополам.
  • Одну половину выкладываем на противень покрытый пергаментом.
  • На сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем овощной микс и продолжаем обжаривать. Добавляем мясной фарш, специи и томатный соус.


Пирог из слоеного теста с мясом и овощами / Фото Taste

  • Тушим все 5 – 7 минут.
  • Выкладываем овощи с мясом на противень, накрываем оставшимся тестом. Смазываем его яичным желтком и отправляем выпекаться в духовку.
  • Через 60 минут блюдо будет готово!

Сосиски в тесте с кетчупом и сыром

  • Время: 45 минут
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 – 185 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто и разделяем его на прямоугольники размером с сосиску.
  • Снимаем с сосисок пленку, заворачиваем в ломоть плавленого сыра.


Сосиски в слоеном тесте / Фото My morning mocha

  • Смазываем тесто кетчупом, выкладываем сосиски с сыром и формируем булочки: обрезаем лишнее тесто и защипываем края.
  • Смазываем булочки желтком, посыпаем семенами льна или кунжута.
  • Отправляем в духовку выпекаться на 20 – 25 минут.

Готово!

Пирог с творогом и мороженым шпинатом.

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой по размеру противень. Выкладываем на противень покрытый пергаментом.


Слоеный пирог со шпинатом / Фото bon appetit

  • Смешиваем творог со шпинатом, вливаем сливки и выжимаем чеснок. Добавляем специи и сухие прованские травы.
  • Выкладываем творожную начинку на тесто, немного окучиваем края. Сверху добавляем половинки черри и отправляем выпекаться пирог в духовку.
  • Через 50 минут блюдо будет готово!