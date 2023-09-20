Из готового слоеного теста можно приготовить любые блюда: от закусок до выпечки. 24 канал подобрал три рецепта, которые подойдут на любой вкус.
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Пирог из слоеного теста с мясным фаршем
- Время: 80 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой толщиной 5 миллиметров. Разделяем пополам.
- Одну половину выкладываем на противень покрытый пергаментом.
- На сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем овощной микс и продолжаем обжаривать. Добавляем мясной фарш, специи и томатный соус.
Пирог из слоеного теста с мясом и овощами / Фото Taste
- Тушим все 5 – 7 минут.
- Выкладываем овощи с мясом на противень, накрываем оставшимся тестом. Смазываем его яичным желтком и отправляем выпекаться в духовку.
- Через 60 минут блюдо будет готово!
Сосиски в тесте с кетчупом и сыром
- Время: 45 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 – 185 градусов.
- Раскатываем предварительно размороженное тесто и разделяем его на прямоугольники размером с сосиску.
- Снимаем с сосисок пленку, заворачиваем в ломоть плавленого сыра.
Сосиски в слоеном тесте / Фото My morning mocha
- Смазываем тесто кетчупом, выкладываем сосиски с сыром и формируем булочки: обрезаем лишнее тесто и защипываем края.
- Смазываем булочки желтком, посыпаем семенами льна или кунжута.
- Отправляем в духовку выпекаться на 20 – 25 минут.
Готово!
Пирог с творогом и мороженым шпинатом.
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой по размеру противень. Выкладываем на противень покрытый пергаментом.
Слоеный пирог со шпинатом / Фото bon appetit
- Смешиваем творог со шпинатом, вливаем сливки и выжимаем чеснок. Добавляем специи и сухие прованские травы.
- Выкладываем творожную начинку на тесто, немного окучиваем края. Сверху добавляем половинки черри и отправляем выпекаться пирог в духовку.
- Через 50 минут блюдо будет готово!