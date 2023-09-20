З готового листкового тіста можна приготувати будь-які страви: від закусок до випічки. 24 канал дібрав три рецепти, які підійдуть на будь-який смак.

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Пиріг з листкового тіста з м'ясним фаршем

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– упаковка листкового тіста;

– 500 грамів м'ясного фаршу;

– 1 ріпчаста цибуля;

– мексиканський мікс заморожених овочів (1 – 2 склянки);

– 300 грамів томатного соусу;

– яєчний жовток.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар товщиною 5 міліметрів. Розділяємо навпіл.

Одну половину викладаємо на деко вкрите пергаментом.

На сковорідці з олією обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, додаємо овочевий мікс та продовжуємо обсмажувати. Додаємо м'ясний фарш, спеції та томатний соус.



Пиріг з листкового тіста з м'ясом і овочами / Фото Taste

Тушкуємо все 5 – 7 хвилин.

Викладаємо овочі з м'ясом на деко, накриваємо тістом, що залишилося. Змащуємо його яєчним жовтком та відправляємо випікатися в духовку.

Через 60 хвилин страва буде готовою!

Сосиски в тісті з кетчупом та сиром

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– упаковка листкового тіста;

– 12 молочних сосисок;

– 12 скибок плавленого сиру;

– кетчуп;

– яєчний жовток;

– насіння льону чи кунжуту.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 – 185 градусів.

Розкачуємо попередньо розморожене тісто та розділяємо його на прямокутники розміром з сосиску.

Знімаємо з сосисок плівку, загортаємо у скибку плавленого сиру.



Сосиски в листковому тісті / Фото My morning mocha

Змащуємо тісто кетчупом, викладаємо сосиски з сиром та формуємо булочки: обрізаємо зайве тісто та защипаємо краї.

Змащуємо булочки жовтком, посипаємо насінням льону чи кунжуту.

Відправляємо в духовку випікатися на 20 – 25 хвилин.

Готово!

Пиріг з сиром та мороженим шпинатом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– упаковка листкового тіста;

– 500 грамів домашнього сиру;

– 1 склянка шпинату;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 200 грамів вершків;

– прованські сухі трави;

– помідори.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар за розміром деко. Викладаємо на деко вкрите пергаментом.



Листковий пиріг зі шпинатом / Фото bon appetit

Змішуємо домашній сир зі шпинатом, вливаємо вершки та вичавлюємо часник. Додаємо спеції та сухі прованські трави.

Викладаємо сирну начинку на тісто, трішки підгортаємо краї. Зверху додаємо половинки чері та відправляємо випікатися пиріг в духовку.

Через 50 хвилин страва буде готовою!

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