Пиріг зі спаржею – це неймовірна смачна страва, яка підійде як на перекус чи обід, так і зможе стати справжнім гастрономічним відкриттям на святковому столі.
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Таку страву можна подавати як гарячою, так і холодною.
Рецепт пирога зі спаржі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку окремо випікаємо тісто. Розкачуємо на пергаменті до розміру деко і проколюємо виделкою, щоб тісто рівномірно підіймалося. Температура випікання 180 градусів, час 20 – 23 хвилини.
- Вершкове масло прогріваємо з борошном до початку зарум’янення, охолоджуємо і заливаємо сумішшю молока та вершків, інтенсивно помішуємо і доводимо до кипіння. Додаємо сіль і натираємо туди 100 грамів сиру.
- Натираємо також мускатний горіх і за бажанням можна додати чебрець.
- ️Спаржу зачищаємо, щоб зняти неїстівну шкірочку.
- На готове тісто викладаємо соус, на нього сиру спаржу, зверху порізаний бекон та чебрець, дотираємо залишки сиру і поливаємо оливковою олією.
- Випікаємо в духовці 25 – 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Смачного!