Пиріг зі спаржею – це неймовірна смачна страва, яка підійде як на перекус чи обід, так і зможе стати справжнім гастрономічним відкриттям на святковому столі.

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Таку страву можна подавати як гарячою, так і холодною.

Рецепт пирога зі спаржі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів бездріжджового листкового тіста;

– 300 грамів молока;

– 100 грамів вершків;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль, мускатний горіх;

– 150 грамів сиру чедер;

– 500 грамів спаржі;

– 100 – 120 грамів бекону.

Приготування:

Спочатку окремо випікаємо тісто. Розкачуємо на пергаменті до розміру деко і проколюємо виделкою, щоб тісто рівномірно підіймалося. Температура випікання 180 градусів, час 20 – 23 хвилини.

Вершкове масло прогріваємо з борошном до початку зарум’янення, охолоджуємо і заливаємо сумішшю молока та вершків, інтенсивно помішуємо і доводимо до кипіння. Додаємо сіль і натираємо туди 100 грамів сиру.

Натираємо також мускатний горіх і за бажанням можна додати чебрець.

️Спаржу зачищаємо, щоб зняти неїстівну шкірочку.

На готове тісто викладаємо соус, на нього сиру спаржу, зверху порізаний бекон та чебрець, дотираємо залишки сиру і поливаємо оливковою олією.

Випікаємо в духовці 25 – 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

Також зі спаржі можна приготувати безліч смачних страв, салатів чи закусок. Обирайте рецепт, який довподоби та готуйте!