Смак повітряних французьких тістечок з ніжним кремом знайомий багатьом з дитинства. Еклери досі залишаються улюбленими ласощами дорослих і дітей. Спробуйте приготувати смачний десерт вдома і ви більше не захочете купувати у магазинах.

Джерело: Smachno News Еклери – ніжний та вишуканий десерт. Традиційно готують тістечка із заварного тіста з додаванням білкового або заварного крему, а зверху прикрашають шоколадною глазур'ю. Читайте також Рецепт мармурового шоколадного печива від Лізи Глінської Рецепт заварного тіста Інгредієнти для тіста:

– 1 склянка молока 2,5%;

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 3-4 яйця;

– сіль. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У каструлю викладіть масло, молоко, додайте сіль і поставте на плиту, варіть на середньому вогні, доведіть до кипіння, додайте борошно і швидко розмішайте дерев'яною або силіконовою лопаткою. Зніміть з вогню, залиште для охолодження. У холодне тісто додай те одн е за одним яйця, ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментним папером, змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто у кондитерський мішок. Вичавіть на деко невеликі смуги розміром 2-3 сантиметри, між смужками залиште відстань. Відправте випікатись на 25- 30 хвилин до готовності. Перші 15 хвилин випікайте при температурі 200 градусів, потім – до 160 градусів і випікайте ще 15 хвилин. Готові еклери дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Викладіть крем у кондитерський мішок, начиніть еклери – зробіть отвір і наповніть кремом. Викладіть еклери на тарілку. Еклери/ Фото Unsplash Як приготувати заварний крем Інгредієнти:

– 450 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 яйця;

– 180 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка борошна;

– ванільний цукор. У мисці збийте яйця, цукор, борошно, додайте ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. У каструлі молоко доведіть до кипіння і влийте тонкою цівкою в яєчну суміш. Вилийте у каструлю, поставте на маленький вогонь, варіть до загустіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, додайте масло і збийте міксером. Еклери з кремом/ Фото Unsplash Як приготувати білковий крем Інгредієнти:

– 4 яєчні білки;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– ванільний цукор;

– 100 мілілітрів води;

– 200 грамів цукру.

– сіль. У каструлі змішайте цукор з водою, варіть сироп на середньому вогні. У миску викладіть білки, додайте дрібку солі, лимонний сік, збивайте міксером протягом 10 хвилин. Влийте тонкою цівкою сироп у білки, збивайте ще 7-10 хвилин. Залиште крем при кімнатній температурі до загустіння. Шоколадна глазур/ Фото Unsplash ​Як приготувати шоколадну глазур Інгредієнти:

– 100 грамів шоколаду;

– 50 грамів вершків 33%. У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності. Гарячим шоколадом покрийте тістечка. Смачного!