Быстрые блюда из курицы, которые можно приготовить на сковороде – это вкусный и незамысловатый способ подготовиться к большому празднику, сообщает Вкусно 24. Это очень простые рецепты, которые доступны для каждого!

К теме Когда Зеленые праздники в 2024 году: какой тематический пляцок обязательно следует приготовить

Курица с овощами на сковороде

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Куриное филе с овощамиСочно и очень вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Курицу нарежьте кубиками.
  2. Выложите мясо в миску, добавьте столовую ложку оливкового масла и специи: прованские травы, сладкий перец, соль и перец.
  3. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на час.
  4. Разогрейте в сковороде масло, оставшееся, и выложите туда курицу.
  5. Обжарьте до золотистого цвета и отложите на тарелку.
  6. В эту же кастрюлю выложите овощи и жарьте до мягкости.
  7. Добавьте к овощам специи и томатную пасту. Влейте 100 миллилитров воды, добавьте курицу и накройте сковороду крышкой.
  8. Тушите 10 минут.
  9. Подавайте теплым.

Рубленые куриные котлеты

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Котлеты из куриного филеЗамечательное блюдо / Фото smaker

Приготовление:

  1. Нарежьте филе очень мелкими кубиками и поместите в миску.
  2. Лук и перец также нарезаем мелкими кубиками, грибы натираем на крупные отверстия терки и измельчаем петрушку. Выложить все овощи в миску с курицей.
  3. Теперь добавьте яйца. Добавить майонез и муку и очень тщательно перемешать. Соль и перец добавьте по вкусу.
  4. Из перемешанного фарша сформируйте котлеты.
  5. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Жареные котлеты выньте со сковороды и обсушите на бумажном полотенце.