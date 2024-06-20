Быстрые блюда из курицы, которые можно приготовить на сковороде – это вкусный и незамысловатый способ подготовиться к большому празднику, сообщает Вкусно 24. Это очень простые рецепты, которые доступны для каждого!
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Курица с овощами на сковороде
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Сочно и очень вкусно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Курицу нарежьте кубиками.
- Выложите мясо в миску, добавьте столовую ложку оливкового масла и специи: прованские травы, сладкий перец, соль и перец.
- Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на час.
- Разогрейте в сковороде масло, оставшееся, и выложите туда курицу.
- Обжарьте до золотистого цвета и отложите на тарелку.
- В эту же кастрюлю выложите овощи и жарьте до мягкости.
- Добавьте к овощам специи и томатную пасту. Влейте 100 миллилитров воды, добавьте курицу и накройте сковороду крышкой.
- Тушите 10 минут.
- Подавайте теплым.
Рубленые куриные котлеты
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Замечательное блюдо / Фото smaker
Приготовление:
- Нарежьте филе очень мелкими кубиками и поместите в миску.
- Лук и перец также нарезаем мелкими кубиками, грибы натираем на крупные отверстия терки и измельчаем петрушку. Выложить все овощи в миску с курицей.
- Теперь добавьте яйца. Добавить майонез и муку и очень тщательно перемешать. Соль и перец добавьте по вкусу.
- Из перемешанного фарша сформируйте котлеты.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Жареные котлеты выньте со сковороды и обсушите на бумажном полотенце.