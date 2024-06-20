Швидкі страви з курки, які можна приготувати на сковороді – це смачний і нехитрий спосіб підготуватися до великого свята, повідомляє Смачно 24. Це дуже прості рецепти, які доступні для кожного!
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Курка з овочами на сковороді
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Соковито та дуже смачно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Курку наріжте кубиками.
- Викладіть м’ясо в миску, додайте столову ложку оливкової олії та спеції: прованські трави, солодкий перець, сіль і перець.
- Ретельно перемішайте та поставте в холодильник на годину.
- Розігрійте в сковороді олію, що залишилася, і викладіть туди курку.
- Обсмажте до золотистого кольору і відкладіть на тарілку.
- У цю ж каструлю викладіть овочі та смажте до м'якості.
- Додайте до овочів спеції та томатну пасту. Влийте 100 мілілітрів води, додайте курку і накрийте сковороду кришкою.
- Тушкуйте 10 хвилин.
- Подавайте теплим.
Рубані курячі котлети
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Чудова страва / Фото smaker
Приготування:
- Наріжте філе дуже дрібними кубиками та помістіть в миску.
- Цибулю і перець також нарізаємо дрібними кубиками, гриби натираємо на крупні отвори терки і подрібнюємо петрушку. Викласти всі овочі в миску з куркою.
- Тепер додайте яйця. Додати майонез і борошно і дуже ретельно перемішати. Сіль і перець додайте до смаку.
- З перемішаного фаршу сформуйте котлети.
- На сковороді розігрійте олію та обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки.
- Смажені котлети вийміть зі сковороди та обсушіть на паперовому рушнику.