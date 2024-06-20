Швидкі страви з курки, які можна приготувати на сковороді – це смачний і нехитрий спосіб підготуватися до великого свята, повідомляє Смачно 24. Це дуже прості рецепти, які доступні для кожного!

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Курка з овочами на сковороді

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Куряче філе з овочамиСоковито та дуже смачно / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Курку наріжте кубиками.
  2. Викладіть м’ясо в миску, додайте столову ложку оливкової олії та спеції: прованські трави, солодкий перець, сіль і перець.
  3. Ретельно перемішайте та поставте в холодильник на годину.
  4. Розігрійте в сковороді олію, що залишилася, і викладіть туди курку.
  5. Обсмажте до золотистого кольору і відкладіть на тарілку.
  6. У цю ж каструлю викладіть овочі та смажте до м'якості.
  7. Додайте до овочів спеції та томатну пасту. Влийте 100 мілілітрів води, додайте курку і накрийте сковороду кришкою.
  8. Тушкуйте 10 хвилин.
  9. Подавайте теплим.

Рубані курячі котлети

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Котлети з курячого філеЧудова страва / Фото smaker

Приготування:

  1. Наріжте філе дуже дрібними кубиками та помістіть в миску.
  2. Цибулю і перець також нарізаємо дрібними кубиками, гриби натираємо на крупні отвори терки і подрібнюємо петрушку. Викласти всі овочі в миску з куркою.
  3. Тепер додайте яйця. Додати майонез і борошно і дуже ретельно перемішати. Сіль і перець додайте до смаку.
  4. З перемішаного фаршу сформуйте котлети.
  5. На сковороді розігрійте олію та обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки.
  6. Смажені котлети вийміть зі сковороди та обсушіть на паперовому рушнику.