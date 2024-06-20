Восхитительные рецепты на Зеленые праздники: что приготовить из куриного филе на сковороде

Идеально приготовленная курочка – замечательная идея на ужин. Это быстрое блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола по случаю Троицы.

Быстрые блюда из курицы, которые можно приготовить на сковороде – это вкусный и незамысловатый способ подготовиться к большому празднику, сообщает Вкусно 24. Это очень простые рецепты, которые доступны для каждого!

К теме Когда Зеленые праздники в 2024 году: какой тематический пляцок обязательно следует приготовить

Курица с овощами на сковороде

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Сочно и очень вкусно / Фото fajne gotowanie

– 200 грамм куриного филе;– 450 грамм замороженных овощей или свежих на ваш вкус (кабачок, стручковая фасоль, кукуруза, красный перец);– 20 миллилитров оливкового масла;– 30 грамм томатной пасты;– специи: соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарежьте кубиками. Выложите мясо в миску, добавьте столовую ложку оливкового масла и специи: прованские травы, сладкий перец, соль и перец. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на час. Разогрейте в сковороде масло, оставшееся, и выложите туда курицу. Обжарьте до золотистого цвета и отложите на тарелку. В эту же кастрюлю выложите овощи и жарьте до мягкости. Добавьте к овощам специи и томатную пасту. Влейте 100 миллилитров воды, добавьте курицу и накройте сковороду крышкой. Тушите 10 минут. Подавайте теплым.

Рубленые куриные котлеты

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Замечательное блюдо / Фото smaker

– 500 грамм филе куриного филе;– 1 красный перец;– 1 маленькая луковица;– 1/3 пучка петрушки;– 70 грамм сыра моцарелла;– 3 яйца;– 2 столовые ложки майонеза;– 3 столовые ложки муки;– соль по вкусу;– перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте филе очень мелкими кубиками и поместите в миску. Лук и перец также нарезаем мелкими кубиками, грибы натираем на крупные отверстия терки и измельчаем петрушку. Выложить все овощи в миску с курицей. Теперь добавьте яйца. Добавить майонез и муку и очень тщательно перемешать. Соль и перец добавьте по вкусу. Из перемешанного фарша сформируйте котлеты. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Жареные котлеты выньте со сковороды и обсушите на бумажном полотенце.

Успейте приготовить: рецептиз розы.