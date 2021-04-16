Чудова новина від шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського! Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" нещодавно анонсував, що працює над своєю кулінарною книгою рецептів з колегою по знімальному майданчику Ольгою Мартиновською, а вже сьогодні кулінар розповів, на які саме рецепти слід очікувати читачам.

Навколо тільки й мови про анонсовану спільну кулінарну книгу від двох шеф-кухарів та судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської.

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Ресторатор Володимир Ярославський вирішив прохилити завісу таємниць навколо кулінарної книги та поділився з читачами, які ж саме рецепти до неї входитимуть.

Шеф-кухар відзначив, що головним задумом книги є те, щоб зібрати у ній різні рецепти на всі випадки життя.

Веганські, пісні, пасхальні, святкові страви... Якщо потрібні нові ідеї для салатів — легко у ній знайдете, – прокоментував Володимир Ярославський.

Також у кулінарній книзі кухарів будуть висвітлені техніки правильного приготування продуктів, зокрема й улюбленої пасти Володимира.

Хочете дізнатися, як приготувати артишок чи іншу цікавинку? У книзі все доступно. Як зробити рагу зі звичайних продуктів чи смачно стушкувати м'ясо, – відзначив шеф-кухар.

Володимир Ярославський також вирішив порадитися з читачами на своїй сторінці в інстаграм, щодо включення до книги життєвих історій від авторів, щоб не був простий зміст з "сухими рецептами".

Ми, як і ви в очікуванні нового кулінарного дітища від відомих український шефів!