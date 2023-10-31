Хэллоуин ежегодно празднуют с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Хотя некоторые считают этот день жутким, но его очень обожают дети: можно поиграть в ведьмочек и полакомиться тематическими яствами.
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24 канал подготовил рецепт основного блюда из макарон, которое мы украсили мордочкой из съедобных продуктов, чтобы даже обычный обед превратился в небольшой праздник.
Рецепт макарон на Хэллоуин
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности согласно инструкции на упаковке (10 – 15 минут).
- Сцеживаем воду и поливаем макароны томатным соусом. Перемешиваем и выкладываем порционно на тарелки.
- Из вареного белка вырезаем кольца, оливки разрезаем пополам. Из сыра формируем острые зубы и выкладываем все на макароны, чтобы вышла мордашка и глаза.
- Подаем к столу и наслаждаемся.
Приятного аппетита!