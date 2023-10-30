Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Поговаривают, что именно в это время привидения и прочая нечисть свободно могут ходить среди смертных. Издавна, чтобы отпугнуть их, люди одевались в жуткие костюмы и выставляли тыквы с фонарями на крыльца.
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24 канал подготовил к Хэллоуинской вечеринке несколько вариантов вкусностей, которые вы сможете приготовить и удивить родных или друзей. Черпайте вдохновение вместе с нами и празднуйте Хэллоуин 2023 весело.
Тыквы из слоеного теста с корицей
Пирожные на Хэллоуин / Фото fox and briar
Корзины из песочного теста с тыквенной начинкой
Пирожные на Геловине / Фото inspiredbycharm
Фруктовые корзины в апельсинах
Фруктовая корзина в апельсине / Фото kiddycharts
Сырная закуска с чесноком
Сырная закуска / Фото inspired by charm
Приготовление:
- В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.
- Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
- С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
- Закуска к столу готова.
Сосиски в тесте "Мумии"
Сосиски в тесте / Фото chelseas messy a pron
Приготовление:
- Заранее размораживаем готовое тесто. Нарезаем его тонкими и длинными полосками.
- Каждую из них наматываем на сосиску без плёнки.
- Смазываем сосиски в тесте яичным желтком и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут.
- Подаем с соусом из кетчупа и майонеза.
Приятного аппетита!