Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Поговаривают, что именно в это время привидения и прочая нечисть свободно могут ходить среди смертных. Издавна, чтобы отпугнуть их, люди одевались в жуткие костюмы и выставляли тыквы с фонарями на крыльца.

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24 канал подготовил к Хэллоуинской вечеринке несколько вариантов вкусностей, которые вы сможете приготовить и удивить родных или друзей. Черпайте вдохновение вместе с нами и празднуйте Хэллоуин 2023 весело.

Тыквы из слоеного теста с корицей


Пирожные на Хэллоуин / Фото fox and briar

Корзины из песочного теста с тыквенной начинкой


Пирожные на Геловине / Фото inspiredbycharm

Фруктовые корзины в апельсинах


Фруктовая корзина в апельсине / Фото kiddycharts

Сырная закуска с чесноком


Сырная закуска / Фото inspired by charm

Приготовление:

  • В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.
  • Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
  • С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
  • Закуска к столу готова.

Сосиски в тесте "Мумии"


Сосиски в тесте / Фото chelseas messy a pron

Приготовление:

  • Заранее размораживаем готовое тесто. Нарезаем его тонкими и длинными полосками.
  • Каждую из них наматываем на сосиску без плёнки.
  • Смазываем сосиски в тесте яичным желтком и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут.
  • Подаем с соусом из кетчупа и майонеза.

Приятного аппетита!