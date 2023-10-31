Удивите детей на Хэллоуин: рецепт макарон в томатном соусе
31 октября 2023, 12:33Читати новину українською
Если вы празднуете Хэллоуин, это блюдо поможет сделать тематический стол с едой еще более "жутким", но очень вкусным. Попробуйте такой вариант макарон и наслаждайтесь вкусом.
Хэллоуин ежегодно празднуют с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Хотя некоторые считают этот день жутким, но его очень обожают дети: можно поиграть в ведьмочек и полакомиться тематическими яствами.
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24 канал подготовил рецепт основного блюда из макарон, которое мы украсили мордочкой из съедобных продуктов, чтобы даже обычный обед превратился в небольшой праздник.
Рецепт макарон на Хэллоуин
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 200 граммов макарон;
– 300 г томатного соуса с базиликом;
– 2 ломтика сыра;
– несколько черных оливок;
– яичный белок вареный.
Приготовление:
- Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности согласно инструкции на упаковке (10 – 15 минут).
- Сцеживаем воду и поливаем макароны томатным соусом. Перемешиваем и выкладываем порционно на тарелки.
- Из вареного белка вырезаем кольца, оливки разрезаем пополам. Из сыра формируем острые зубы и выкладываем все на макароны, чтобы вышла мордашка и глаза.
- Подаем к столу и наслаждаемся.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску в виде тыквы на Хэллоуин.