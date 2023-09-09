24 канал подобрал три рецепта украинского борща, которые удивят вас вкусом и ингредиентами. Ведь традиционный рецепт известен каждому (хоть и у каждого он свой), а вот проэкспериментировать у нас есть время не каждый день.

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Борщ с рыбной консервой

Время: 1 час

1 час Порции: 10

Ингредиенты:

– 100 граммов вареной свеклы;

– 2 ложки томатной пасты;

– 1/3 белокочанной капусты;

– 2 литра воды;

– соль;

– 2 лавровых листа;

– черный молотый перец;

– 3 ложки масла;

– 4 картофелины;

– 1 средняя морковь;

– 1 репчатый лук;

– 250 граммов рыбной консервы.

Приготовление:

Чистим и моем все овощи. Нарезаем картофель, капусту, лук. Морковь натираем на грубой терке.

Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. В кипящую воду кладем нарезанный картофель и варим 10 минут.

Добавляем капусту и варим ее до готовности.

Тем временем обжариваем нарезанный кубиками лук и натертую морковь в масле. Добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. Также добавляем натертую вареную свеклу.

Отправляем в борщ рыбные консервы и перемешиваем Сдабриваем блюдо специями, варим до готовности на медленном огне.

Даем борщу настояться в течение 15 минут.

Борщ с вишней

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 370 граммов говядины на кости;

– 180 граммов лука;

– 370 граммов моркови;

– 1 лавровый лист;

– 1 штука бадьяна;

– 180 граммов моркови;

– 2 грамма тмина;

– 100 граммов лука;

– 2 грамма паприки;

– 130 граммов болгарского перца;

– 300 граммов помидоров;

– 580 граммов свеклы;

– 15 граммов чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 12 граммов соли;

– 4 грамма черного молотого перца;

– 300 граммов вишни;

– 450 граммов картофеля;

– 300 граммов белокочанной капусты.

Приготовление:

Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.



Борщ с вишней / Фото Boss kitchen

Отдельно готовим три зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.

Поочередно добавляем зажарки в бульон.

Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.

Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.

Борщ с черносливом, нутом и утиной ножкой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты для бульона:

– 1 утиная ножка;

– 100 граммов чернослива;

– 1 зубчик чеснока;

– 4 горошины черного перца;

– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки.

После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут.



Борщ с утиной ножкой и нутом / Фото Milk street

Ингредиенты на борщ:

– свекольно-томатная заправка;

– 150 граммов консервированного нута;

– 100 граммов капусты;

– 1 маленькая свекла;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежая зелень.

Приготовление:

Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный.

В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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