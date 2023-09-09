24 канал подобрал три рецепта украинского борща, которые удивят вас вкусом и ингредиентами. Ведь традиционный рецепт известен каждому (хоть и у каждого он свой), а вот проэкспериментировать у нас есть время не каждый день.
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Борщ с рыбной консервой
- Время: 1 час
- Порции: 10
Приготовление:
- Чистим и моем все овощи. Нарезаем картофель, капусту, лук. Морковь натираем на грубой терке.
- Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. В кипящую воду кладем нарезанный картофель и варим 10 минут.
- Добавляем капусту и варим ее до готовности.
- Тем временем обжариваем нарезанный кубиками лук и натертую морковь в масле. Добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. Также добавляем натертую вареную свеклу.
- Отправляем в борщ рыбные консервы и перемешиваем Сдабриваем блюдо специями, варим до готовности на медленном огне.
- Даем борщу настояться в течение 15 минут.
Борщ с вишней
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.
Борщ с вишней / Фото Boss kitchen
- Отдельно готовим три зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.
- Поочередно добавляем зажарки в бульон.
- Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.
- Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.
Борщ с черносливом, нутом и утиной ножкой
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки.
- После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут.
Борщ с утиной ножкой и нутом / Фото Milk street
Приготовление:
- Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный.
- В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!