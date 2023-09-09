24 канал дібрав три рецепти українського борщу, які здивують вас смаком та інгредієнтами. Адже традиційний рецепт відомий кожному (хоч і у кожного він свій), а от проекспериментувати у нас є час не щодня.
Читайте також На мангалі, в духовці та на сковорідці: 3 способи приготування курячих гомілок на будь-який смак
Борщ з рибною консервою
- Час: 1 година
- Порції: 10
Приготування:
- Чистимо та миємо всі овочі. Нарізаємо картоплю, капусту, цибулю. Моркву натираємо на грубій тертці.
- Наливаємо у каструлю воду та ставимо на вогонь. У киплячу воду кладемо нарізану картоплю і варимо 10 хвилин.
- Додаємо капусту і варимо її до готовності.
- Тим часом обсмажуємо нарізану кубиками цибулю та натерту моркву в олії. Додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо у борщ. Також додаємо натертий варений буряк.
- Відправляємо до борщу рибні консерви та перемішуємо Присмачуємо страву спеціями, варимо до готовності на повільному вогні.
- Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин.
Борщ з вишнею
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.
Борщ з вишнею / Фото Boss kitchen
- Окремо готуємо три зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.
- По черзі додаємо зажарки у бульйон.
- Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.
- Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.
Борщ з чорносливом, нутом та качиною ніжкою
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.
- Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.
Борщ з качиною ніжкою і нутом / Фото Milk street
Приготування:
- Якщо у вас є сирий нут – замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.
- В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!