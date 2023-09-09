24 канал дібрав три рецепти українського борщу, які здивують вас смаком та інгредієнтами. Адже традиційний рецепт відомий кожному (хоч і у кожного він свій), а от проекспериментувати у нас є час не щодня.

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Борщ з рибною консервою

Час: 1 година

1 година Порції: 10

Інгредієнти:

– 100 грамів вареного буряка;

– 2 ложки томатної пасти;

– 1/3 білоголової капусти;

– 2 літри води;

– сіль;

– 2 лаврових листки;

– чорний мелений перець;

– 3 ложки олії;

– 4 картоплини;

– 1 середня морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 250 грамів рибної консерви.

Приготування:

Чистимо та миємо всі овочі. Нарізаємо картоплю, капусту, цибулю. Моркву натираємо на грубій тертці.

Наливаємо у каструлю воду та ставимо на вогонь. У киплячу воду кладемо нарізану картоплю і варимо 10 хвилин.

Додаємо капусту і варимо її до готовності.

Тим часом обсмажуємо нарізану кубиками цибулю та натерту моркву в олії. Додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо у борщ. Також додаємо натертий варений буряк.

Відправляємо до борщу рибні консерви та перемішуємо Присмачуємо страву спеціями, варимо до готовності на повільному вогні.

Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин.

Борщ з вишнею

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 370 грамів яловичини на кістці;

– 180 грамів цибулі;

– 370 грамів моркви;

– 1 лавровий листок;

– 1 штука бадьяну;

– 180 грамів моркви;

– 2 грами кмину;

– 100 грамів цибулі;

– 2 грами паприки;

– 130 грамів болгарського перцю;

– 300 грамів помідорів;

– 580 грамів буряку;

– 15 грамів часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 12 грамів солі;

– 4 грами чорного меленого перцю;

– 300 грамів вишні;

– 450 грамів картоплі;

– 300 грамів білокачанної капусти.

Приготування:

Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.



Борщ з вишнею / Фото Boss kitchen

Окремо готуємо три зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.

По черзі додаємо зажарки у бульйон.

Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.

Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.

Борщ з чорносливом, нутом та качиною ніжкою

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти для бульйону:

– 1 качина ніжка;

– 100 грамів чорносливу;

– 1 зубчик часнику;

– 4 горошини чорного перцю;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.

Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.



Борщ з качиною ніжкою і нутом / Фото Milk street

Інгредієнти на борщ:

– буряково-томатна заправка;

– 150 грамів консервованого нуту;

– 100 грамів капусти;

– 1 маленький буряк;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжа зелень.

Приготування:

Якщо у вас є сирий нут – замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.

В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!

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