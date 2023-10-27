Популярные завтраки из всего мира, которые вы точно захотите повторить

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Чем завтракаете вы? Во Франции обычно подают сладкие тосты или круассаны, а в США перекусывают быстрыми мюслями с молоком. Мы обычно выбираем быстрые сэндвичи с сосисками или ветчиной, или сладкие блины.