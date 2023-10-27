Популярные завтраки из всего мира, которые вы точно захотите повторить
27 октября 2023, 09:44Читати новину українською
Чем завтракаете вы? Во Франции обычно подают сладкие тосты или круассаны, а в США перекусывают быстрыми мюслями с молоком. Мы обычно выбираем быстрые сэндвичи с сосисками или ветчиной, или сладкие блины.
Завтрак – основной прием пищи у каждого из нас. Диетологи и нутрициологи советуют не пропускать его и не перекусывать на ходу. Чтобы разнообразить ежедневные завтраки, 24 канал подготовил популярные варианты блюд, которые точно захочется повторить еще.
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Чизбургер – классический вариант с говяжьей котлетойИнгредиенты:
– говяжьи котлеты;
– 2 булочки для гамбургеров;
– 1 квашеный огурец;
– 1 помидор;
– 1 красный лук;
– листья салата;
– 2 столовые ложки смеси кетчупа и майонеза;
– кроткая горчица;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 4 ломтика сыра.
Приготовление:
- Разрезаем булки пополам. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем половинки булочек до румяной корочки.
- Смазываем булки горчицей и смесью майонеза и кетчупа.
- На этой же сковороде обжариваем говяжьи котлеты с каждой стороны до готовности.
- В конце выкладываем на котлеты ломтики сыра и продолжаем жарить их, пока творог не растопится.
- Перекладываем котлеты с творогом на половинку булочки, сверху – нарезанный тонкими слайсами огурец, кольца лука и помидора, снова ломтик творога и листья салата. Накрываем другой половиной булочки.
Запеченные драники с грибамиИнгредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 2 репчатых лука;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 250 граммов грибов;
– 150 граммов сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– любимая зелень для подачи.
Приготовление:
- Один лук и картофель натираем на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более крупной – для разной консистенции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.
- Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Готовые драники складываем в жаростойкую посуду.
- Для соуса грибы нарезаем произвольными кусками, вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковороде.
- Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.
- В конце добавляем сметану и 100 г воды. Через минуту снимаем с огня.
- Заливаем драники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.
Английский завтракИнгредиенты:
– консервированная фасоль в томатном соусе;
– 2 куриных яйца;
– 3 – 4 ломтика бекона;
– 2 охотничьих сосиска;
– помидоры;
– 2 – 3 свежих шампиньона;
– тостовый хлеб.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте на ломтиках бекона и сосиски до готовности.
- На этой же сковороде обжарьте очищенные шампиньоны и по желанию – ломтики помидора.
- Тостовой хлеб можно обжарить в духовке или тостере.
- На чистой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте яйца так, чтобы желток остался целым. Лучше выбить их на сковороду и накрыть крышкой. Через 3 – 4 минуты все будет готово.
- Выкладываем все на тарелку, добавляем фасоль в томатном соусе и сдабриваем специями.
Сэндвич с сосискамиИнгредиенты:
– молочные сосиски;
– 4 цельнозерновых ломтика хлеба;
- сливочное масло;
– томаты;
– свежая зелень рукколы;
– французская горчица в зернах.
Приготовление:
- Обжарьте ломтики хлеба или тостов на сухой сковороде, смажьте сливочным маслом.
- Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки.
- Добавьте горчицы и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить картофельный салат с лисичками на скорую руку.