Сніданок – основний прийом їжі у кожного з нас.Дієтологи та нутріціологи радять не пропускати його та не перекушувати на ходу. Аби урізноманітнити щоденні сніданки, 24 канал підготував популярні варіанти страв, які точно закортить повторити ще.
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Чизбургер – класичний варіант з яловичою котлетою
Приготування:
- Розрізаємо булки навпіл. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом та обсмажуємо на ній половинки булочок до рум'яної скоринки.
- Змащуємо булки гірчицею та сумішшю майонезу та кетчупу.
- На цій же сковорідці обсмажуємо яловичі котлети з кожного боку до готовності.
- Наприкінці викладаємо на котлети скибки сиру та продовжуємо смажити їх, доки сир не розтопиться.
- Перекладаємо котлети з сиром на половинку булочки, зверху – нарізаний тонкими слайсами огірок, кільця цибулі і помідора, знову скибку сиру та листя салату. Накриваємо іншою половиною булочки.
Запечені деруни з грибами
Приготування:
- Одну цибулю та картоплю натираємо на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної консистенції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.
- Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.
- Готові деруни складаємо в жаротривкий посуд.
- Для соусу гриби нарізаємо довільними шматками, другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.
- Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.
- Наприкінці додаємо сметану і 100 грамів води. Через хвилину знімаємо з вогню.
- Заливаємо деруни зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.
Англійський сніданок
Приготування:
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Обсмажте на скибки бекону та сосиски до готовності.
- На цій самій сковорідці обсмажте очищені печериці та за бажанням – скибки помідора.
- Тостовий хліб можна обсмажити в духовці чи в тостері.
- На чистій сковорідці з антипригарним покриттям обсмажте яйця так, щоб жовток залишився цілим. Краще вибити їх на сковорідку та одразу накрити кришкою. Через 3 – 4 хвилини все буде готово.
- Викладаємо все на тарілку, додаємо квасолю в томатному соусі та присмачуємо спеціями.
Сендвіч з сосисками
Приготування:
- Обсмажте скибки хліба чи тостів на сухій сковорідці, змастіть вершковим маслом.
- Наріжте сосиски та томати довільними шматочками, викладіть на булочки.
- Додайте гірчиці та прикрасьте зеленню.
Смачного!