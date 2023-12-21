Советуем приготовить вареники с грибами. Вы непременно останетесь довольны результатом.
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Рецепт вареников с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- В миску насыпьте просеянную муку и добавьте щепотку соли.
- Влейте 200 миллилитров холодной воды и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще немного муки. Вымешайте эластичное тесто.
- Грибы помойте и нарежьте мелкими кубиками. Лук почистите, помойте и нарежьте помельче. Обжарьте грибы вместе с луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Как только грибы поджарятся, снимите сковороду с огня и подождите, пока начинка полностью не остынет.
- Тем временем тесто выложите на стол, слегка присыпьте мукой и раскатайте как можно тоньше. С помощью бокала или стакана вырежьте круги.
- В центр каждого положите чайную ложку начинки и плотно защипните края вареников.
- Поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Опустите вареники в кипяток и варите в течение 5 – 7 минут.