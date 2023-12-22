Риба – це обов'язкова страва на Святвечір, яка точно має бути на столі. Хек чи минтай – це апетитно, недорого та швидко.

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Рецепт запеченої риби

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів філе хека чи минтая;

– 100 грамів цибулі;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– спеції: сіль, перець, лимонний сік.

Приготування:

Рибу розморозьте, посипте сіллю, перцем, скропіть лимонним соком, викладіть на алюмінієву фольгу і накрити скибочками цибулі. Загорніть у фольгу, поставте в духовку. Випікайте 20 – 30 хвилин при 180 градусах. Подавайте з лимоном, подрібненою петрушкою або кропом.

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