Риба – це обов'язкова страва на Святвечір, яка точно має бути на столі. Хек чи минтай – це апетитно, недорого та швидко.

Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Рецепт запеченої риби

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Рибу розморозьте, посипте сіллю, перцем, скропіть лимонним соком, викладіть на алюмінієву фольгу і накрити скибочками цибулі.
  2. Загорніть у фольгу, поставте в духовку.
  3. Випікайте 20 – 30 хвилин при 180 градусах.
  4. Подавайте з лимоном, подрібненою петрушкою або кропом.