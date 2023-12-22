Риба – це обов'язкова страва на Святвечір, яка точно має бути на столі. Хек чи минтай – це апетитно, недорого та швидко.
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Рецепт запеченої риби
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Рибу розморозьте, посипте сіллю, перцем, скропіть лимонним соком, викладіть на алюмінієву фольгу і накрити скибочками цибулі.
- Загорніть у фольгу, поставте в духовку.
- Випікайте 20 – 30 хвилин при 180 градусах.
- Подавайте з лимоном, подрібненою петрушкою або кропом.