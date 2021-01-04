Вкусные рецепты тушеной капусты на Сочельник: с черносливом, грибами и фасолью
Традиционно на Сочельник готовят постные блюда. Предлагаем вашему вниманию рецепты тушеной капусты. Простое и легкое блюдо понравится всем.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов тушеной капусты на Сочельник и Рождество: с черносливом, грибами, фасолью. Блюдо легко готовится и не займет у вас много времени.
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Тушеная капуста с черносливом
Тушеная капуста
- Для приготовления блюда помойте капусту, нашинкуйте. Очистите лук, нарежьте ломтиками.
- На сковороде на сливочном масле обжарьте капусту, добавьте сок лимона.
- Чернослив помойте, залейте кипятком на 15 минут. Через сито слейте воду, нарежьте соломкой.
- Грецкие орехи, почистите, подсушите в духовке, измельчите ножом.
- В кастрюлю выложите капусту, добавьте воды, лук, соль, перец, чернослив. Тушите на медленном огне на подсолнечном масле 35 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте орехами.
Тушеная капуста с грибами
Тушеная капуста с грибами
- Для приготовления блюда помойте грибы, нарежьте ломтиками. Капусту нашинкуйте. Помойте, почистите от кожуры морковь, натрите на терке, лук – нарежьте ломтиками.
- В кастрюле выложите капусту, добавьте воды, лук, морковь, грибы, соль, перец, лавровый лист. Тушите на медленном огне до готовности. Выложите на тарелку.
Тушеная капуста с фасолью
Тушеная капуста с фасолью
- Для приготовления блюда заранее помойте сухую фасоль, залейте водой, оставьте на ночь. Отварите фасоль до готовности, промойте водой.
- Капусту нашинкуйте, добавьте соль, перемешайте.
- Морковь, лук очистите, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде до золотой корочки. Далее добавьте капусту, перемешайте.
- В миске смешайте капусту с фасолью, добавьте томатной пасты, соль, перец, лавровый лист. В кастрюле поставьте на маленький огонь, тушите 25 минут. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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