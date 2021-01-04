Традиционно на Сочельник готовят постные блюда. Предлагаем вашему вниманию рецепты тушеной капусты. Простое и легкое блюдо понравится всем.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов тушеной капусты на Сочельник и Рождество: с черносливом, грибами, фасолью. Блюдо легко готовится и не займет у вас много времени.

Читайте также Рецепт вкусной кутьи на Сочельник и Рождество из пшеницы

Тушеная капуста с черносливом

Тушеная капуста

Ингредиенты:

– 250 г капусты белокочанной;

– 1 лук;

– 50 г чернослива;

– 20 г сливочного мался 82%;

– 3 ст. л подсолнечного масла;

– 30 г грецких орехов;

– 2 ст. л лимонного сока

– соль, перец.

Для приготовления блюда помойте капусту, нашинкуйте. Очистите лук, нарежьте ломтиками. На сковороде на сливочном масле обжарьте капусту, добавьте сок лимона. Чернослив помойте, залейте кипятком на 15 минут. Через сито слейте воду, нарежьте соломкой. Грецкие орехи, почистите, подсушите в духовке, измельчите ножом. В кастрюлю выложите капусту, добавьте воды, лук, соль, перец, чернослив. Тушите на медленном огне на подсолнечном масле 35 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте орехами.

Тушеная капуста с грибами

Тушеная капуста с грибами

Ингредиенты:

– 200 г грибов (шампиньоны);

– 250 г капусты белокочанной;

– 1 лук;

– 2 моркови;

– 3 ст. л соняшниквои масла;

– лавровый лист.

– соль, перец.

Для приготовления блюда помойте грибы, нарежьте ломтиками. Капусту нашинкуйте. Помойте, почистите от кожуры морковь, натрите на терке, лук – нарежьте ломтиками. В кастрюле выложите капусту, добавьте воды, лук, морковь, грибы, соль, перец, лавровый лист. Тушите на медленном огне до готовности. Выложите на тарелку.

Тушеная капуста с фасолью

Тушеная капуста с фасолью

Ингредиенты:

– 150 г фасоли;

– 250 г капусты белокочанной;

– 2 луковицы;

– 2 морковки,

– 3 ст. л томатной пасты,

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– соль, перец;

– лавровый лист;

– петрушка.