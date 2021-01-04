Традиційно на Святвечір готують пісні страви. Пропонуємо до вашої уваги рецепти тушкованої капусти. Проста і легка страва буде до вподоби усім.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів тушкованої капусти до Святвечора та Різдва: з чорносливом, грибами, квасолею. Страва легко готується та не займе у вас багато часу.

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Тушкована капуста з чорносливом

Тушкована капуста

Інгредієнти:

– 250 г капусти білоголової;

– 1 цибуля;

– 50 г чорнослив;

– 20 г вершкового малса 82%;

– 3 ст. л соняшникової олії;

– 30 г волоських горіхів;

– 2 ст. л лимонного соку;

– сіль, перець.

Для приготування страви помийте капусту, нашаткуйте. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. На пательні на вершковому маслі обсмажте капусту, додайте сік лимону. Чорнослив помийте, залийте окропом на 15 хвилин. Через сито злийте воду, наріжте соломкою. Волоські горіхи, почистіть, підсушіть у духовці, подрібніть ножем. У каструлю викладіть капусту, додайте води, цибулю, сіль, перець, чорнослив. Тушкуйте на малому вогні на соняшниковій олії 35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте горіхами.

Тушкована капуста з грибами

Тушкована капуста з грибами

Інгредієнти:

– 200 г грибів (печериці);

– 250 г капусти білоголової;

– 1 цибуля;

– 2 моркви;

– 3 ст. л соняшниквої олії;

– лавровий лист;

– сіль, перець.

Для приготування страви помийте гриби, наріжте скибочками. Капусту нашаткуйте. Помийте, почистіть від шкірки моркву, натріть на тертці, цибулю – наріжте скибочками. У каструлі викладіть капусту, додайте води, цибулю, моркву, гриби, сіль, перець, лайвровий лист. Тушкуйте на малому вогні до готовності. Викладіть на тарілку.

Тушкована капуста з квасолею

Тушкована капуста з квасолею

Інгредієнти:

– 150 г квасолі;

– 250 г капусти білоголової;

– 2 цибулі;

– 2 морквини;

– 3 ст. л томатної пасти,

– 2 ст. л соняшникової олії;

– сіль, перець.

– лавровий лист;

– петрушка.