Смачні рецепти тушкованої капусти на Святвечір: з чорносливом, грибами та квасолею
Традиційно на Святвечір готують пісні страви. Пропонуємо до вашої уваги рецепти тушкованої капусти. Проста і легка страва буде до вподоби усім.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів тушкованої капусти до Святвечора та Різдва: з чорносливом, грибами, квасолею. Страва легко готується та не займе у вас багато часу.
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Тушкована капуста з чорносливом
Тушкована капуста
- Для приготування страви помийте капусту, нашаткуйте. Почистіть цибулю, наріжте скибочками.
- На пательні на вершковому маслі обсмажте капусту, додайте сік лимону.
- Чорнослив помийте, залийте окропом на 15 хвилин. Через сито злийте воду, наріжте соломкою.
- Волоські горіхи, почистіть, підсушіть у духовці, подрібніть ножем.
- У каструлю викладіть капусту, додайте води, цибулю, сіль, перець, чорнослив. Тушкуйте на малому вогні на соняшниковій олії 35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте горіхами.
Тушкована капуста з грибами
Тушкована капуста з грибами
- Для приготування страви помийте гриби, наріжте скибочками. Капусту нашаткуйте. Помийте, почистіть від шкірки моркву, натріть на тертці, цибулю – наріжте скибочками.
- У каструлі викладіть капусту, додайте води, цибулю, моркву, гриби, сіль, перець, лайвровий лист. Тушкуйте на малому вогні до готовності. Викладіть на тарілку.
Тушкована капуста з квасолею
Тушкована капуста з квасолею
- Для приготування страви заздалегідь помийте суху квасолю, залийте водою, залиште на ніч. Відваріть квасолю до готовності, промийте водою.
- Капусту нашаткуйте, додайте сіль, перемішайте.
- Моркву, цибулю почистіть, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні до золотої скоринки. Далі додайте капусту, перемішайте.
- У мисці змішайте капусту з квасолею, додайте томатної пасти, сіль, перець, лавровий лист. У каструлі поставте на маленький вогонь, тушкуйте 25 хвилин. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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