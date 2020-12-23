Вареники, мабуть, улюблена страва усіх, як дорослих, так і малих. Їх можна готувати з різноманітними начинками: з картоплею, сиром, вишнями, грибами, м'ясом та навіть шпинатом.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів до Святвечора та Різдва з трьома різними начинками вареників. Гайда готувати разом та ласувати тільки найсмачнішими домашніми стравами. Читайте також Рецепти пісного борщу: з грибами, квасолею, з вушками Як приготувати тісто на вареники Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 1 яйце;

– 3,5-4 склянки борошна;

– 3 ст. л олії;

– дрібка солі. Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі. Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20-30 хвилин. Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю. Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички. Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3-4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу. Рецепт вареників з сиром Рецепт вареників з сиром Інгредієнти:

– 250 г домашнього сиру;

– 1 яєчний жовток;

– 2 ст. л цукру;

– дрібка солі. Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб позбутись грудочок. Додайте до сиру яєчний жовток, цукор та сіль – вимішайте начинку для вареників до однорідної маси та начиніть нею вареники. Рецепт вареників з картоплею Домашні вареники з картоплею Інгредієнти:

– 500 г картоплі;

– 1 цибулина;

– 2 ст. л олії;

– сіль;

– перець. Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою. Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою. Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись. Охолодженим пюре начиніть вареники та відваріть до готовності в киплячій воді 3-4 хвилини. Рецепт вареників з грибами Вареники з грибами Інгредієнти:

– 300 г печериць;

– 2 цибулі;

– 2 ст. л олії;

– пучок петрушки;

– сіль, перець. Ретельно помийте печериці, почистіть від шкірки та наріжте на маленькі шматочки. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте на кубики та обсмажте на олії разом з грибами. Готові гриби поперчіть та посоліть, охолодіть та з'єднайте з дрібно нарізаною петрушкою. Грибною засмажкою начиніть вареники та приготуйте до готовності. Смачного!