Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами
Вареники, мабуть, улюблена страва усіх, як дорослих, так і малих. Їх можна готувати з різноманітними начинками: з картоплею, сиром, вишнями, грибами, м'ясом та навіть шпинатом.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів до Святвечора та Різдва з трьома різними начинками вареників. Гайда готувати разом та ласувати тільки найсмачнішими домашніми стравами.
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Як приготувати тісто на вареники
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
- Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20-30 хвилин.
- Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
- Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
- Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
- Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3-4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.
Рецепт вареників з сиром
Рецепт вареників з сиром
- Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб позбутись грудочок.
- Додайте до сиру яєчний жовток, цукор та сіль – вимішайте начинку для вареників до однорідної маси та начиніть нею вареники.
Рецепт вареників з картоплею
Домашні вареники з картоплею
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою.
- Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності.
- Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою.
- Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись.
- Охолодженим пюре начиніть вареники та відваріть до готовності в киплячій воді 3-4 хвилини.
Рецепт вареників з грибами
Вареники з грибами
- Ретельно помийте печериці, почистіть від шкірки та наріжте на маленькі шматочки.
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте на кубики та обсмажте на олії разом з грибами.
- Готові гриби поперчіть та посоліть, охолодіть та з'єднайте з дрібно нарізаною петрушкою.
- Грибною засмажкою начиніть вареники та приготуйте до готовності. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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