Без майонеза: три заправки, которые подойдут к любому салату

26 августа 2023, 12:08
Читати новину українською

Летом мы часто готовим свежие салаты, но майонезные заправки не всегда к ним подходят. Мы предлагаем заменить их менее калорийными вариантами.

24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены.

Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю

Соус винегрет

  • Время: 5 минут
Ингредиенты:
– 20 граммов лука;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки сладкой горчицы;
– 70 граммов оливкового масла;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.
  • Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.

Соус дзадзики

  • Время: 10 минут
Ингредиенты:
– 300 миллилитров густого греческого йогурта;
– 1 средний свежий огурец;
– свежий укроп;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.
  • Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.


Соус дзадзики / Фото All recipe

  • В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.
  • Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.
  • Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.

Пряная заправка

  • Время: 5 минут
Ингредиенты:
– 500 мл нерафинированного масла;
– 1 столовая ложка сушеного орегано;
– 1 столовая ложка сушеного базилика;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;
– 1 столовая ложка сушеной мяты;
– перец чили кусочками.

Приготовление:

  • В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
  • Тщательно перемешайте их до однородной смеси.
  • Полейте салат и перемешайте.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить рис да, чтобы он не слипался.
Автор: Богданна Рибак