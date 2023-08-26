Без майонеза: три заправки, которые подойдут к любому салату
26 августа 2023, 12:08Читати новину українською
Летом мы часто готовим свежие салаты, но майонезные заправки не всегда к ним подходят. Мы предлагаем заменить их менее калорийными вариантами.
24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены.
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Соус винегрет
- Время: 5 минут
– 20 граммов лука;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки сладкой горчицы;
– 70 граммов оливкового масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.
- Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.
Соус дзадзики
- Время: 10 минут
– 300 миллилитров густого греческого йогурта;
– 1 средний свежий огурец;
– свежий укроп;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.
- Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.
Соус дзадзики / Фото All recipe
- В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.
- Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.
- Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.
Пряная заправка
- Время: 5 минут
– 500 мл нерафинированного масла;
– 1 столовая ложка сушеного орегано;
– 1 столовая ложка сушеного базилика;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;
– 1 столовая ложка сушеной мяты;
– перец чили кусочками.
Приготовление:
- В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Тщательно перемешайте их до однородной смеси.
- Полейте салат и перемешайте.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить рис да, чтобы он не слипался.