24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены.

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Соус винегрет

  • Время: 5 минут

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.
  • Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.

Соус дзадзики

  • Время: 10 минут

Приготовление:

  • Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.
  • Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.


Соус дзадзики / Фото All recipe

  • В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.
  • Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.
  • Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.

Пряная заправка

  • Время: 5 минут

Приготовление:

  • В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
  • Тщательно перемешайте их до однородной смеси.
  • Полейте салат и перемешайте.

Приятного аппетита!