24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены.
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Соус винегрет
- Время: 5 минут
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.
- Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.
Соус дзадзики
- Время: 10 минут
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.
- Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.
Соус дзадзики / Фото All recipe
- В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.
- Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.
- Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.
Пряная заправка
- Время: 5 минут
Приготовление:
- В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Тщательно перемешайте их до однородной смеси.
- Полейте салат и перемешайте.
Приятного аппетита!