24 канал підготував три рецепти різних заправок до овочевих салатів, які тільки підкреслять смак страв, а не обтяжуватимуть їх. Спробуйте приготувати їх та ви будете приємно здивовані.

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Соус вінегрет

  • Час: 5 хвилин

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.
  • Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..

Соус дзадзикі

  • Час: 10 хвилин

Приготування:

  • Ретельно вимийте проточною водою огірок та свіжу зелень кропу. Огірок наріжте дрібними кубиками. Деколи його навіть натирають на дрібній тертці, але це за бажанням.
  • Просушіть кріп на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. За допомогою гострого ножа, насічіть кріп.


Соус дзадзики / Фото All recipe

  • У глибокій мисці змішайте грецький йогурт (без наповнювача), подрібнений кріп та огірок.
  • Почистіть часнику від лушпиння. Далі у вас є кілька варіантів його подрібнення: можна вичавити через прес, або дрібно нарізати ножем. Оберіть той варіант, який доступний та додайте його до решти інгредієнтів.
  • Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Ретельно перемішайте соус ложкою та подавайте до столу.

Пряна заправка

  • Час: 5 хвилин

Приготування:

  • У мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
  • Ретельно вимішайте їх до однорідної консистенції.
  • Полийте салат та перемішайте.

Смачного!