24 канал підготував три рецепти різних заправок до овочевих салатів, які тільки підкреслять смак страв, а не обтяжуватимуть їх. Спробуйте приготувати їх та ви будете приємно здивовані.
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Соус вінегрет
- Час: 5 хвилин
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.
- Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..
Соус дзадзикі
- Час: 10 хвилин
Приготування:
- Ретельно вимийте проточною водою огірок та свіжу зелень кропу. Огірок наріжте дрібними кубиками. Деколи його навіть натирають на дрібній тертці, але це за бажанням.
- Просушіть кріп на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. За допомогою гострого ножа, насічіть кріп.
Соус дзадзики / Фото All recipe
- У глибокій мисці змішайте грецький йогурт (без наповнювача), подрібнений кріп та огірок.
- Почистіть часнику від лушпиння. Далі у вас є кілька варіантів його подрібнення: можна вичавити через прес, або дрібно нарізати ножем. Оберіть той варіант, який доступний та додайте його до решти інгредієнтів.
- Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Ретельно перемішайте соус ложкою та подавайте до столу.
Пряна заправка
- Час: 5 хвилин
Приготування:
- У мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
- Ретельно вимішайте їх до однорідної консистенції.
- Полийте салат та перемішайте.
Смачного!