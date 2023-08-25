Что нужно сделать, чтобы сварить рис, который не будет слипаться? Мы с удовольствием поделимся с вами проверенными советами, чтобы у вас больше не возникало трудностей с этим продуктом.
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Как правильно отварить рис
- Первое, что нужно сделать – тщательно промыть крупу в нескольких водах, пока она не станет прозрачной. Это необходимо, чтобы удалить лишний крахмал. Это основная причина, по которой рис слипается в процессе приготовления.
- Выбирайте соответствующую посуду для приготовления: это должна быть кастрюля с толстым дном или котел.
- Рис нужно заливать только горячей или кипящей водой. Холодную воду не используем.
Чтобы рассчитать правильное количество воды, исходя из пропорций воспользуйтесь краткими подсказками:
– для длиннозерного риса – 1: 1,5-2;
– для среднезернистого – 1: 2-2,5;
– для кругло зернистого – 1: 2,5-3;
– для пропаренного – 1:2;
– для коричневого – 1: 2,5-3;
– для дикого – 1: 3,5.
- Обращайте внимание на время приготовления – переваренный рис быстро превращается в кашу.
Средний время варки в кастрюле после закипания в зависимости от вида риса составляет:
– белый рис – 20 минут;
– пропаренный – 30 минут;
– коричневый – 40 минут;
– дикий – 40 – 60 минут.
- В воду с рисом лучше не добавлять никаких приправ и специй.
- Всегда отваривайте рис на слабом огне, чтобы он медленно впитывал влагу. Из-за сильного огня она быстро испарится, а рис может сгореть.
- Перемешивать рис можно только до того, как вода закипит.
Приятного аппетита!