Что нужно сделать, чтобы сварить рис, который не будет слипаться? Мы с удовольствием поделимся с вами проверенными советами, чтобы у вас больше не возникало трудностей с этим продуктом.

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Как правильно отварить рис

Первое, что нужно сделать – тщательно промыть крупу в нескольких водах, пока она не станет прозрачной. Это необходимо, чтобы удалить лишний крахмал. Это основная причина , по которой рис слипается в процессе приготовления.

, по которой рис слипается в процессе приготовления. Выбирайте соответствующую посуду для приготовления: это должна быть кастрюля с толстым дном или котел.

Рис нужно заливать только горячей или кипящей водой. Холодную воду не используем.

Чтобы рассчитать правильное количество воды, исходя из пропорций воспользуйтесь краткими подсказками:

– для длиннозерного риса – 1: 1,5-2;

– для среднезернистого – 1: 2-2,5;

– для кругло зернистого – 1: 2,5-3;

– для пропаренного – 1:2;

– для коричневого – 1: 2,5-3;

– для дикого – 1: 3,5.

Обращайте внимание на время приготовления – переваренный рис быстро превращается в кашу.

Средний время варки в кастрюле после закипания в зависимости от вида риса составляет:

– белый рис – 20 минут;

– пропаренный – 30 минут;

– коричневый – 40 минут;

– дикий – 40 – 60 минут.

В воду с рисом лучше не добавлять никаких приправ и специй.

Всегда отваривайте рис на слабом огне, чтобы он медленно впитывал влагу. Из-за сильного огня она быстро испарится, а рис может сгореть.

Перемешивать рис можно только до того, как вода закипит.

Приятного аппетита!

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