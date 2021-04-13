На прилавках магазинов и супермаркетов появился первый сезонный овощ – редис. Мы подготовили для вас материал как правильно выбрать, польза и применение в кулинарии.

Редис – вкусный и полезный овощ, который стоит включить в свой рацион. Существует много видов: красный, белый, фиолетовый, зеленый.

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– польза

В редисе содержится много витаминов группы С, РР, В1, В2, В5, минералов – калий, кальций, фосфор, железо, а также углеводы и белковые вещества.

Свежий редис / Фото Рexels

Низкокалорийный овощ часто включают в диеты для похудения. 100 граммов – 21 калории.

Употребление редиса укрепляет иммунитет, способствует улучшению кровообращения, здоровью сердечно-сосудистой системы, обмену веществ, нормализует уровень сахара в крови, выведению из организма холестерина, токсинов, улучшает состояние кожи.

– противопоказания

Редис содержит большое количество эфирных масел, которые могут стать причиной раздражения желудочно-кишечного тракта. Нельзя употреблять овощ в больших количествах, а также лицам с аллергией на продукт, лицам с проблемами щитовидной железы, при гастрите, подагре, больным с язвой, заболеваниями печени, желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки. Лучше проконсультируйтесь с врачом.

– применение в кулинарии

При покупке обращайте внимание на цвет редиса, который должен быть без черных пятен, с гладкой кожицей и твердым на ощупь. Чтобы убрать содержание вредных веществ перед употреблением и приготовлением салата залейте холодной водой на 30 минут.

Брускетты с редисом / Фото Рexels

Редис используют в сыром виде, готовят салаты, супы, брускетты. Также прекрасно сочетается с любыми овощами, мясом, рыбой.