На прилавках магазинів та супермаркетів з'явився перший сезонний овоч – редиска. Ми підготували для вас матеріал як правильно вибирати, користь та застосування в кулінарії.

Редиска – смачний та корисний овоч, який варто включити до свого раціону. Існує багато видів: червона, біла, фіолетова, зелена.

Читайте також Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною

– користь

В овочі міститься багато вітамінів групи С, РР, В1, В2, В5, мінералів – калій, кальцій, фосфор, залізо, а також вуглеводи та білкові речовини.

Свіжий редис/ Фото Рexels

Низькокалорійний овоч часто включають у дієти для схуднення. 100 грамів – 21 калорії.

Вживання редиски зміцнює імунітет, сприяє покращенню кровообігу, здоров’ю серцево-судинної системи, обміну речовин, нормалізує рівень цукру в крові, виведенню з організму холестерину, токсинів, покращує стан шкіри.

– протипоказання

Редиска містить велику кількість ефірних олій, що можуть стати причиною подразнення шлунково-кишкового тракту. Не можна вживати овоч у великих кількостях, а також особам з алергією на продукт, особам з проблемами щитоподібної залози, при гастриті, подагрі, хворим на виразку, при захворюванні печінки, жовчного міхура, дванадцятипалої кишки. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

– застосування в кулінарії

При купівлі звертайте увагу на колір редиски, який має бути без чорних плям, з гладкою шкіркою та твердою на дотик. Щоб прибрати вміст шкідливих речовин, перед вживанням та приготуванням салату залийте холодною водою на 30 хвилин.

Брускета з редискою/ Фото Рexels

Редиску вживають сирою, готують салати, супи, брускети. Також чудово поєднуються з будь-якими овочами, м'ясом, рибою.