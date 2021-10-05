Рецептом сочного чизбургера с куриными окорочками поделился с читателями популярный шеф-повар и ресторатор, главный судья кулинарного реалити-шоу Алекс Якутов.
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Алекс Якутов не только умело руководит своим рестораном "Публицист", который, кстати, вошел в список 100 лучших ресторанов Украины, но и умеет готовить простые блюда из простых ингредиентов.
Шеф учит кулинарии и судит на реалити-шоу "Адская кухня" поваров-любителей и шеф-поваров, учит тонкостям гастрономии, молекулярной кухни и классических блюд.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Однажды приготовив его дома, вы уже не сможете остановиться, чтобы не повторить еще раз.
Рецепт чизбургера с куриными окорочками
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Чизбургер с курятиной / Фото Новый канал
Приготовление:
- Для приготовления майонеза тщательно измельчите укроп.
- Смешайте желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. Взбейте миксером до загустения.
- Куриные бедра пропустите через мясорубку. Добавьте соль, черный молотый перец, укроп.
- Сформируйте котлету и обжарьте на сковороде с обеих сторон.
- Смажьте одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. На майонез положите котлету. На нее – кусок сыра, чтобы расплавился. Далее – листья салата и кружок помидора. Накройте второй половиной булочки.
- Аппетитный и сочный чизбургер готов. Приятного аппетита!