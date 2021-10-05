Рецептом сочного чизбургера с куриными окорочками поделился с читателями популярный шеф-повар и ресторатор, главный судья кулинарного реалити-шоу Алекс Якутов.

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Алекс Якутов не только умело руководит своим рестораном "Публицист", который, кстати, вошел в список 100 лучших ресторанов Украины, но и умеет готовить простые блюда из простых ингредиентов.

Шеф учит кулинарии и судит на реалити-шоу "Адская кухня" поваров-любителей и шеф-поваров, учит тонкостям гастрономии, молекулярной кухни и классических блюд.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Однажды приготовив его дома, вы уже не сможете остановиться, чтобы не повторить еще раз.

Рецепт чизбургера с куриными окорочками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1



Чизбургер с курятиной / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 1 круглая булочка;

– 10 г масла;

– 120 г куриных бедер;

– 50 г укропа;

– 50 г кетчупа;

– 2 шт. листья салата айсберг;

– ½ помидора;

– 1 кусок сыра чеддер.

Ингредиенты для майонеза:

– 5 г чеснока;

– 1 сырой куриный желток;

– 1 ч. л. горчицы;

– соль;

– 400 мл масла;

– 200 г укропа.

Приготовление: