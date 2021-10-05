Рецептом соковитого чизбургера з курячими стегенцями поділився з читачами популярний шеф-кухар та ресторатор, головний суддя кулінарного реаліті-шоу Алекс Якутов.

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Алекс Якутов не тільки вправно керує своїм рестораном "Публіцист", який увійшов до списку 100 найкращих ресторанів України, а й вміє готувати вишукані страви з простих інгредієнтів.

Шеф навчає кулінарії та судить на реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарів-аматорів та шеф-кухарів, вчить тонкощам гастрономії, молекулярної кухні та класичних страв.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Один раз приготувавши його вдома, ви вже не зможете зупинитися, щоб не повторити ще раз.

Рецепт чизбургера з курячими стегенцями

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1



Чизбургер з курятиною / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 1 кругла булочка;

– 10 г масла;

– 120 г курячих стегон;

– 50 г кропу;

– 50 г кетчупу;

– 2 шт. листя салату айсберг;

– ½ помідора;

– 1 шматок сиру чедер.

Інгредієнти для майонезу:

– 5 г часнику;

– 1 сирий курячий жовток;

– 1 ч. л. гірчиці;

– сіль;

– 400 мл олії;

– 200 г кропу.

Приготування:

Для приготування майонезу ретельно подрібніть кріп.

Змішайте жовток, гірчицю, олію, сіль, перець та кріп. Збийте міксером до загущування.

Курячі стегна пропустіть через м'ясорубку. Додайте сіль, чорний мелений перець, кріп.

Сформуйте котлету та обсмажте на сковорідці з обох сторін.