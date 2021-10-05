Рецептом соковитого чизбургера з курячими стегенцями поділився з читачами популярний шеф-кухар та ресторатор, головний суддя кулінарного реаліті-шоу Алекс Якутов.
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Алекс Якутов не тільки вправно керує своїм рестораном "Публіцист", який увійшов до списку 100 найкращих ресторанів України, а й вміє готувати вишукані страви з простих інгредієнтів.
Шеф навчає кулінарії та судить на реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарів-аматорів та шеф-кухарів, вчить тонкощам гастрономії, молекулярної кухні та класичних страв.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Один раз приготувавши його вдома, ви вже не зможете зупинитися, щоб не повторити ще раз.
Рецепт чизбургера з курячими стегенцями
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Чизбургер з курятиною / Фото Новий канал
Приготування:
- Для приготування майонезу ретельно подрібніть кріп.
- Змішайте жовток, гірчицю, олію, сіль, перець та кріп. Збийте міксером до загущування.
- Курячі стегна пропустіть через м'ясорубку. Додайте сіль, чорний мелений перець, кріп.
- Сформуйте котлету та обсмажте на сковорідці з обох сторін.
- Змастіть одну частинку булки майонезом, а другу кетчупом. На майонез покладіть котлету. На неї – шматок сиру, щоб розплавився. Далі – листя салату та кружальце помідора. Накрийте другою половиною булочки.
- Апетитний та соковитий чизбургер готовий. Смачного!