Ресторанная пища по-домашнему: чизбургер с куриными окорочками от "адского" шефа

Отныне сочный чизбургер вы будете готовить не хуже, чем в самых модных ресторанах. Блюдо приготовленное дома станет полезным перекусом для школьников или его можно взять с собой на работу. Только упакуйте чизбургер в пищевой контейнер, чтобы сок не растекся.

Рецептом сочного чизбургера с куриными окорочками поделился с читателями популярный шеф-повар и ресторатор, главный судья кулинарного реалити-шоу Алекс Якутов.

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Алекс Якутов не только умело руководит своим рестораном "Публицист", который, кстати, вошел в список 100 лучших ресторанов Украины, но и умеет готовить простые блюда из простых ингредиентов.

Шеф учит кулинарии и судит на реалити-шоу "Адская кухня" поваров-любителей и шеф-поваров, учит тонкостям гастрономии, молекулярной кухни и классических блюд.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Однажды приготовив его дома, вы уже не сможете остановиться, чтобы не повторить еще раз.

Рецепт чизбургера с куриными окорочками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1



Чизбургер с курятиной / Фото Новый канал

– 1 круглая булочка;– 10 г масла;– 120 г куриных бедер;– 50 г укропа;– 50 г кетчупа;– 2 шт. листья салата айсберг;– ½ помидора;– 1 кусок сыра чеддер.– 5 г чеснока;– 1 сырой куриный желток;– 1 ч. л. горчицы;– соль;– 400 мл масла;– 200 г укропа.

Приготовление: