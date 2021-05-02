Легкий салат с добавлением огурца, томатов, листьев салата, редиса, шпината прекрасно подходит к мясу и рыбе. Для заправки можно использовать любимый соус или домашний майонез.

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Овощной салат

  1. Для приготовления салата огурец, редис помойте, нарежьте полукольцами.
  2. Томаты помойте, разрежьте пополам.
  3. Листья салата, шпинат тщательно помойте.
  4. В миску выложите огурец, томаты, листья салата, шпинат, редис, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, перемешайте.
  5. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!