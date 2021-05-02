Легкий салат с добавлением огурца, томатов, листьев салата, редиса, шпината прекрасно подходит к мясу и рыбе. Для заправки можно использовать любимый соус или домашний майонез.
Читайте также Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант
Овощной салат
- Для приготовления салата огурец, редис помойте, нарежьте полукольцами.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
- Листья салата, шпинат тщательно помойте.
- В миску выложите огурец, томаты, листья салата, шпинат, редис, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!