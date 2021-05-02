Легкий салат з додаванням огірка, томатів, листя салату, редиски, шпинату чудово підходить до м'яса та риби. Для заправки можете використовувати улюблений соус або домашній майонез.
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Рецепт салату
- Для приготування салату огірок, редиску помийте, наріжте напівкільцями.
- Томати помийте, розріжте навпіл.
- Листя салату, шпинат ретельно помийте.
- У миску викладіть огірок, томати, листя салату, шпинат, редиску, додайте лимонний сік, сіль, перець, олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!