Ревень (или румбамбар, рабарбар) – это многолетнее растение, которое пользуется популярностью в Великобритании, Ирландии и США. Родина – Юго–Восточная Азия, Северная Монголия, Северный Китай. Существует около 30 видов.

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В Украине больше всего выращивают – ревень волнистый и черноморский или понтийский. Румбамбар имеет цвет от малинового до светло – зеленого. Ревень растет на приусадебных участках, сезон урожая приходится на апрель – июнь и до начала августа.

Ревень/ Фото Unsplash

– польза

Используют только стебли ревеня, а листья – нет, они ядовиты. В стеблях ревеня содержится витамины А, С, Е, группы В и РР, а также белки, углеводы, пектины, клетчатка, кислоты – лимонная, щавелевая, яблочная. Поэтому на вкус ревень кисло – сладкий.

Калорийность ревеня – 20 калорий на 100 граммов.

Ревень способен улучшить аппетит, снижает уровень холестерина, улучшает работу всего организма.

– противопоказания

Из-за повышенной кислотности овоща его не едят сырым.

Нельзя употреблять из–за аллергии на продукт, беременным женщинам, при холецистите, гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, диабете, ревматизме. Также он может быть опасен для людей, страдающих воспалениями желудочно–кишечного тракта, при заболеваниях мочеполовой системы, почечнокаменной болезни и др.

Самолечение может навредить вашему здоровью. Лучше проконсультируйтесь с врачом.

– использование в кулинарии

Если покупаете ревень в магазине, обращайте внимание на цвет. Стебли должны быть ярко – красного цвета и хрустящие. Наиболее полезен молодой ревень длиной не более 30 – 60 сантиметров. Затем они становятся твердыми, вкус становится менее насыщенным.

Кексы с ревенем/ Фото Unsplash

Свежий ревень с неочищенными стеблями хранят в холодильнике не более трех дней. Перед употреблением необходимо помыть, очистить, отрезать от стебля с нижней части около трех сантиметров, а также удалить волокна.

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Овощ используют для приготовления начинки для пирогов, который очень популярен в Англии, а также другой выпечки. Также готовят варенье, желе, пудинги, цукаты, варят кисели, компоты, вино, квас.