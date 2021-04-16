Рис с картофелем и мидиями: рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальному рецепту блюда – запеченный рис в духовке с картофелем и мидиями. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти предлагает приготовить рис с картофелем и мидиями с добавлением тертого сыра и томатов. Блюдо можно подавать в праздники и будни.
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Рис с картофелем и мидиями
- Очистите мидии, обжарьте на сковороде с маслом до готовности.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами.
- Картофель помойте, почистите, одну нарежьте ломтиками, другие – кубиками.
- В кастрюлю выложите слоями лук, сверху ломтики картофеля, мидии, добавьте рис.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Стебель сельдерея измельчите ножом.
- Выложите в миску петрушку, лук, сельдерей, добавьте соль, оливковое масло, перемешайте, выложите в кастрюлю с мидиями, добавьте тертый сыр, оливковое масло.
- Далее – выложите второй слой картофеля, мидии, рис, лук с сельдереем, оливковое масло, картофель, сыр, перец, добавьте воду.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения воды. Снимите с огня.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-35 минут до готовности риса.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рис с картофелем и мидиями – рецепт от Марко Черветти в видео:
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