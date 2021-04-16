Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальному рецепту блюда – запеченный рис в духовке с картофелем и мидиями. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти предлагает приготовить рис с картофелем и мидиями с добавлением тертого сыра и томатов. Блюдо можно подавать в праздники и будни.

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Рис с картофелем и мидиями

Ингредиенты:

– мидии;

– картофель;

– 1-2 луковицы;

– 2-3 картофеля;

– рис Арборио;

– петрушка;

– стебель сельдерея;

– оливковое масло;

– тертый сыр Пекорино;

– томаты;

– соль, перец;

Очистите мидии, обжарьте на сковороде с маслом до готовности. Лук очистите, нарежьте полукольцами. Картофель помойте, почистите, одну нарежьте ломтиками, другие – кубиками. В кастрюлю выложите слоями лук, сверху ломтики картофеля, мидии, добавьте рис. Помойте петрушку, измельчите ножом. Стебель сельдерея измельчите ножом. Выложите в миску петрушку, лук, сельдерей, добавьте соль, оливковое масло, перемешайте, выложите в кастрюлю с мидиями, добавьте тертый сыр, оливковое масло. Далее – выложите второй слой картофеля, мидии, рис, лук с сельдереем, оливковое масло, картофель, сыр, перец, добавьте воду. Томаты помойте, разрежьте пополам. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения воды. Снимите с огня. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-35 минут до готовности риса. Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рис с картофелем и мидиями – рецепт от Марко Черветти в видео: