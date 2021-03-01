Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом популярного у Таїланді десерту — солодкого рису з манго. Подробиці — читайте у матеріалі.

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті разом з кулінарним експертом тайської кухні Ігорем Крамаренко розповідають як приготувати десерт – рис з манго. Для якої використовують спілий тайський манго та рис сорту номі. Ми впевнені, що солодкий рис сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

Читайте також Як приготувати пана-коту: рецепт Марко Черветті

Рис з манго

Інгредієнти:

– тайський рис;

– 200 мілілітрів кокосового молока;

– 150 грамів пальмового цукру;

– сіль;

– манго.

Для приготування десерту ретельно помийте рис, замочіть у холодній воді на 1-2 години, найкраще – на ніч. Зцідіть воду. Відваріть у каструлі на пару протягом 40 хвилин. У каструлю з кокосовим молоком додайте цукор, дрібку солі. На маленькому вогні доведіть до кипіння та повного розтанення цукру. Готовий гарячий рис викладіть у миску, додайте гарячий кокосовий сироп, перемішайте. Помийте, почистіть манго від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. Викладіть на тарілку рис, манго. Смачного!

Рис з манго – рецепт від Марко Черветті у відео: