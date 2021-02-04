Если вы не знаете, что приготовить на ужин. Smachno News подготовил для вас вкусный и главное легкий в приготовлении рецепт риса в томатном соусе.

Источник: 24 канал

Рис готовится очень просто и недолго. Соус может быть из томатной пасты или из свежих помидоров. Блюдо подают как основное, вегетарианское или как гарнир к мясу, рыбе. Попробуйте – всем обязательно понравится.

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Рецепт риса в томатном соусе

Ингредиенты:

– 250 граммов риса;

– 3 столовые ложки сливочного масла 82%;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2-3 томата черри;

– базилик;

– соль, перец.

Рис в томатном соусе с сыром / Фото pexels.com