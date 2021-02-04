Рис в томатном соусе: простой рецепт
Если вы не знаете, что приготовить на ужин. Smachno News подготовил для вас вкусный и главное легкий в приготовлении рецепт риса в томатном соусе.
Источник: 24 канал
Рис готовится очень просто и недолго. Соус может быть из томатной пасты или из свежих помидоров. Блюдо подают как основное, вегетарианское или как гарнир к мясу, рыбе. Попробуйте – всем обязательно понравится.
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Рецепт риса в томатном соусе
Рис в томатном соусе с сыром / Фото pexels.com
- Для приготовления блюда помойте рис. Выложите в кастрюлю с подсоленной водой. Варите в течение 15 минут до готовности. Откиньте на дуршлаг.
- На разогретую сковороду выложите сливочное масло, добавьте томатную пасту. Далее – переложите рис, добавьте соль, перец и перемешайте с соусом.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Помойте листья базилика, томаты черри, разрежьте пополам.
- Выложите рис на тарелку, украсьте томатами, листьями базилика. Приятного аппетита!
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