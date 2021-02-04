Рис у томатному соусі: простий рецепт
Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю. Smachno News підготував для вас смачний та головне легкий у приготуванні рецепт рису у томатному соусі.
Джерело: 24 канал
Рис можна швидко приготувати на вечерю. Соус може бути з томатної пасти або зі свіжих помідорів. Страву подають як основну, вегетаріанську або як гарнір до м’яса, риби. Спробуйте – всім обов'язково сподобається.
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Рецепт рису в томатному соусі
Рис у томатному соусі з сиром/ Фото pexels.com
- Для приготування страви помийте рис. Викладіть у каструлю з підсоленою водою. Варіть протягом 15 хвилин до готовності. Відкиньте на друшляк.
- На розігріту пательню викладіть вершкове масло, додайте томатну пасту. Далі – перекладіть рис, додайте сіль, перець, перемішайте з соусом.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Помийте базилік, томати чері, розріжте навпіл.
- Викладіть рис на тарілку, задекоруйте томатами, листям базиліку. Смачного!
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