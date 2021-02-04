Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю. Smachno News підготував для вас смачний та головне легкий у приготуванні рецепт рису у томатному соусі.

Джерело: 24 канал Рис можна швидко приготувати на вечерю. Соус може бути з томатної пасти або зі свіжих помідорів. Страву подають як основну, вегетаріанську або як гарнір до м’яса, риби. Спробуйте – всім обов'язково сподобається. Читайте також Сезонні продукти лютого: чим краще харчуватись взимку Рецепт рису в томатному соусі Інгредієнти:

– 250 грамів рису;

– 3 столові ложки вершкового масла 82%;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2-3 томати чері;

– базилік;

– сіль, перець. Рис у томатному соусі з сиром/ Фото pexels.com Для приготування страви помийте рис. Викладіть у каструлю з підсоленою водою. Варіть протягом 15 хвилин до готовності. Відкиньте на друшляк. На розігріту пательню викладіть вершкове масло, додайте томатну пасту. Далі – перекладіть рис, додайте сіль, перець, перемішайте з соусом. Сир натріть на грубій тертці. Помийте базилік, томати чері, розріжте навпіл. Викладіть рис на тарілку, задекоруйте томатами, листям базиліку. Смачного!