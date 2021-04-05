Як приготувати рисову запіканку: рецепт від Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом рисової запіканки з сиром, грибами і зеленим горошком. Запишіть собі рецепт.
Джерело:YouTube Марко Черветті
Марко Черветті розповідає як приготувати справжню неаполітанську страву – Sartu di Riso або рисову запіканку. Традиційно готують з рисом, зеленим горошком, грибами, різними видами сирів, вершковим маслом з рагу та овочевим бульйоном.
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Рисова запіканка
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем.
- На пательні на маленькому вогні з вершковим маслом та оливковою олією, обсмажте цибулю з часником, тушкуйте кілька хвилин.
- У каструлі розігрійте овочевий бульйон.
- Далі – викладіть рис, обсмажте кулька хвилин, додайте вино, коли воно випариться, додайте овочевий бульйон, тушкуйте до повного випарення бульйону. Додайте вершкове масло, тертий сир, перемішайте, залиште для охолодження.
- У миску викладіть рис, додайте яйця, тертий сир Качокавало, залиште у холодильнику.
- На пательні розігрійте рагу, додайте води, перемішайте до однорідної консистенції, додайте зелений горошок.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом, присипте панірувальними сухарями, викладіть рис, посередині викладіть м'який сир, рагу з горошком, сухі гриби, зверху викладіть рис, панірувальні сухарі, вершкове масло, закрийте фольгою.
- Відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рисову запіканка – рецепт від Марко Черветті у відео:
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