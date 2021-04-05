Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом рисової запіканки з сиром, грибами і зеленим горошком. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті розповідає як приготувати справжню неаполітанську страву – Sartu di Riso або рисову запіканку. Традиційно готують з рисом, зеленим горошком, грибами, різними видами сирів, вершковим маслом з рагу та овочевим бульйоном. Читайте також Риба по-тайськи: рецепт від Марко Черветті Рисова запіканка Інгредієнти:

– 250 грамів рису (Арборіо);

– цибуля;

– вершкове масло;

– оливкова олія;

– 1 зубчик часнику;

– овочевий бульйон;

– біле вино;

– 5-6 столових ложох зеленого горошку;

– 2 яйця;

– рагу;

– вода;

– тертий сир Моцарелла;

– тертий сир Пармезан;

– тертий сир Качокавало;

– сушені гриби;

– панірувальні сухарі;

– сіль. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. На пательні на маленькому вогні з вершковим маслом та оливковою олією, обсмажте цибулю з часником, тушкуйте кілька хвилин. У каструлі розігрійте овочевий бульйон. Далі – викладіть рис, обсмажте кулька хвилин, додайте вино, коли воно випариться, додайте овочевий бульйон, тушкуйте до повного випарення бульйону. Додайте вершкове масло, тертий сир, перемішайте, залиште для охолодження. У миску викладіть рис, додайте яйця, тертий сир Качокавало, залиште у холодильнику. На пательні розігрійте рагу, додайте води, перемішайте до однорідної консистенції, додайте зелений горошок. Змастіть форму для випікання вершковим маслом, присипте панірувальними сухарями, викладіть рис, посередині викладіть м'який сир, рагу з горошком, сухі гриби, зверху викладіть рис, панірувальні сухарі, вершкове масло, закрийте фольгою. Відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного! Рисову запіканка – рецепт від Марко Черветті у відео: