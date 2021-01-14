Якщо ви завжди хотіли спробувати приготувати справжнє італійське різотто, але у вас не було рецепту – час настав!

Володимир Ярославський поділився справжнім рецептом класичного різотто на своїй сторінці в інстаграм.

Читайте також Кремовий флан за рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Щоб приготувати таке різотто, яке готують італійці, насамперед потрібно обрати правильний рис. Для різотто використовують тільки спеціальні сорти – Арборіо та Карнароллі. Шеф-кухар рекомендує обрати для страви Карнароллі, якщо ви новачок у приготуванні різотто.

Як приготувати різотто

Інгредієнти:

– 160 г рису;

– 40 г цибулі шалот;

– 15 г оливкової олії +10 г;

– 50-60 г білого вина;

– 500 мл курячого бульйону;

– 20 г вершкового масла;

– 80-100 г сиру Пармезан.

З додатками до страви Володимир Ярославський пропонує вам визначитись самостійно. Це можуть бути гриби, трюфельна паста, овочі, м'ясо, печінка.