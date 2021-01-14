Справжній рецепт італійського різотто від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Якщо ви завжди хотіли спробувати приготувати справжнє італійське різотто, але у вас не було рецепту – час настав!
Володимир Ярославський поділився справжнім рецептом класичного різотто на своїй сторінці в інстаграм.
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Щоб приготувати таке різотто, яке готують італійці, насамперед потрібно обрати правильний рис. Для різотто використовують тільки спеціальні сорти – Арборіо та Карнароллі. Шеф-кухар рекомендує обрати для страви Карнароллі, якщо ви новачок у приготуванні різотто.
Як приготувати різотто
З додатками до страви Володимир Ярославський пропонує вам визначитись самостійно. Це можуть бути гриби, трюфельна паста, овочі, м'ясо, печінка.
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на сковорідці з оливковою олією.
- Додайте рис та трішки обсмажте його, зерна повинні побіліти.
- Влийте білого вина, випарте його, перемішуючи дерев'яною ложкою.
- Невеликими порціями вливайте до страви гарячий бульйон, розділіть його на 4-6 частин.
- Готуємо рис альденте та тільки тоді додаємо вершкове масло – перемішуємо.
- Знімаємо страву з вогню, додаємо сир та перемішуємо до кремової структури.
- Подавайте різотто до столу, посипавши пармезаном та з додаванням оливкової олії. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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