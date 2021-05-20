Традиционное итальянскео блюдо родом из Пьемонта называется – панисса (La Panissa Vercellese). Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить ризотто с добавлением риса, фасоли, вяленого мяса, колбасы и овощей, тушенных в вине.
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Рецепт ризотто
- Для приготовления бульона колбасу, вяленое мясо очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, нарежьте кольцами.
- Фасоль промойте, выложите в миску, залейте водой, оставьте на несколько часов, лучше всего – на ночь.
- Чеснок очистите.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками.
- Белокочанную капусту нарежьте соломкой.
- В кастрюлю выложите чеснок, вяленое мясо, добавьте оливковое масло, обжарьте до золотой корочки, добавьте колбасу, еще обжарьте до готовности, добавьте морковь с луком, стебель сельдерея, капусту, перемешайте.
- Далее – добавьте фасоль, красное вино, воду, на маленьком огне тушите в течение 2 часов.
- Сало нарежьте кубиками, выложите на сковороду, добавьте оливковое масло, сухой рис, обжарьте, добавьте вино, бульон с фасолью, перемешайте. Тушите до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт ризотто с фасолью, колбасой и овощами от Марко Черветти в видео: