Традиційна італійська страва родом з П’ємонту і має назву – паніса (La Panissa Vercellese). Марко Черветті розповідає як правильно приготувати різото з додаванням рису, квасолі, в'яленого м'яса, ковбаси та овочей, тушкованих у вині. 

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Рецепт різото

  1. Для приготування бульйону ковбасу, в'ялене м'ясо почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  2. Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
  3. Квасолю промийте, викладіть у миску, залийте водою, залиште на декілька годин, найкраще – на ніч.
  4. Часник почистіть.
  5. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  6. Стебло селери помийте, наріжте кубиками.
  7. Білоголову капусту наріжте соломкою.
  8. У каструлю викладіть часник, в'ялене м'ясо, додайте оливкову олію, обсмажте до золотої скоринки, додайте ковбасу, ще обсмажте до готовності, додайте моркву з цибулею, стебло селери, капусту, перемішайте.
  9. Далі – додайте квасолю, червоне вино, воду, на маленькому вогні тушкуйте протягом 2 годин.
  10. Сало наріжте кубиками, викладіть на пательню, додайте оливкову олію, сухий рис, обсмажте, додайте вино, бульйон з квасолею, перемішайте. Тушкуйте до готовності.
  11. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт різото з квасолею, ковбасою та овочами від Марко Черветті у відео:

 