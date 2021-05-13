Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить бульон, чтобы он был ароматным. К блюду добавляют рыбу, а также мидии, креветки, душистые травы и овощи – фенхель, стебель сельдерея.

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Рыбный бульон

  1. Помойте морковь, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Помойте фенхель, стебель сельдерея, нарежьте кубиками.
  3. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
  4. Кальмар, креветки помойте, очистите.
  5. Рыбу тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  6. В кастрюле с оливковым маслом, обжарьте рыбу, панцири креветок, добавьте овощи, вино, воду, варите на маленьком огне в течение 45 минут. Далее – добавьте мидии, стебель сельдерея, перец, перемешайте, варите 12 минут.
  7. Всю зелень помойте, добавьте в бульон.
  8. Бульон снимите с огня, сцедите.
  9. Выложите в тарелку. Приятного аппетита!

Рыбный бульон от Марко Черветти – рецепт в видео:

 