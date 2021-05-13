Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить бульон, чтобы он был ароматным. К блюду добавляют рыбу, а также мидии, креветки, душистые травы и овощи – фенхель, стебель сельдерея.
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Рыбный бульон
- Помойте морковь, очистите, нарежьте ломтиками.
- Помойте фенхель, стебель сельдерея, нарежьте кубиками.
- Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
- Кальмар, креветки помойте, очистите.
- Рыбу тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с оливковым маслом, обжарьте рыбу, панцири креветок, добавьте овощи, вино, воду, варите на маленьком огне в течение 45 минут. Далее – добавьте мидии, стебель сельдерея, перец, перемешайте, варите 12 минут.
- Всю зелень помойте, добавьте в бульон.
- Бульон снимите с огня, сцедите.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!
Рыбный бульон от Марко Черветти – рецепт в видео: