Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить бульон, чтобы он был ароматным. К блюду добавляют рыбу, а также мидии, креветки, душистые травы и овощи – фенхель, стебель сельдерея.

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Рыбный бульон

Ингредиенты:

– 1 рыба (скумбрия);

– стебель сельдерея;

– 1 морковь;

– 1/2 лука;

– 1 фенхель;

– 3 зубчика чеснока;

– креветки;

– 1 кальмар;

– белое вино;

– оливковое масло;

– 2 литра воды;

– мидии;

– петрушка;

– кинза;

– зеленый лук;

– тимьян;

– шалфей;

– лавровый лист;

– перец (горошек).

Помойте морковь, очистите, нарежьте ломтиками. Помойте фенхель, стебель сельдерея, нарежьте кубиками. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом. Кальмар, креветки помойте, очистите. Рыбу тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками. В кастрюле с оливковым маслом, обжарьте рыбу, панцири креветок, добавьте овощи, вино, воду, варите на маленьком огне в течение 45 минут. Далее – добавьте мидии, стебель сельдерея, перец, перемешайте, варите 12 минут. Всю зелень помойте, добавьте в бульон. Бульон снимите с огня, сцедите. Выложите в тарелку. Приятного аппетита!

Рыбный бульон от Марко Черветти – рецепт в видео: