Быстро, дешево, просто: готовим бюджетный ризотто на всю семью

Бюджетные блюда на всю семью должны находиться в арсенале каждой хозяйки. Это вовсе не означает, что придется жертвовать вкусом – иногда результат может превзойти любые ожидания.

Ризотто – одна из лучших опций, когда нужно быстро что-нибудь приготовить на всю семью. Добавьте к блюду консервированные помидоры – и вы получите особый вкус без дорогих ингредиентов.

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Рецепт ризотто с томатами

Время: 30 минут – 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла (и еще немного для подачи);

– 2 средние луковицы (мелко нарезанные);

– 2 измельченных зубчика чеснока;

– 1/2 чайной ложки сушеных трав или орегано;

– 400 грамм нарезанных помидоров;

– 300 грамм риса для ризотто;

– 1 овощной или куриный бульонный кубик;

– 900 миллилитров кипяченой воды;

– 40 грамм тертого сыра;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление:

В кастрюле разогреваем масло и обжариваем лук до мягкости.

Добавляем чеснок и смесь трав. Жарим 1 минуту и добавляем помидоры. Солим, перчим и тушим 4 – 5 минут.

Добавляем рис, жарим минуту.

Добавляем кубик бульона и 100 миллилитров воды, постоянно помешиваем. Когда вода испарится, добавляем еще. Повторяем процесс, пока рис не сварится.

Снимаем с огня, добавляем в рис сыр, солим и перчим.

Перед подачей сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем сыром.

Приятного аппетита!