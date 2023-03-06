Быстро, дешево, просто: готовим бюджетный ризотто на всю семью
Источник:ВВС Food
Бюджетные блюда на всю семью должны находиться в арсенале каждой хозяйки. Это вовсе не означает, что придется жертвовать вкусом – иногда результат может превзойти любые ожидания.
Ризотто – одна из лучших опций, когда нужно быстро что-нибудь приготовить на всю семью. Добавьте к блюду консервированные помидоры – и вы получите особый вкус без дорогих ингредиентов.
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Рецепт ризотто с томатами
Время: 30 минут – 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового масла (и еще немного для подачи);
– 2 средние луковицы (мелко нарезанные);
– 2 измельченных зубчика чеснока;
– 1/2 чайной ложки сушеных трав или орегано;
– 400 грамм нарезанных помидоров;
– 300 грамм риса для ризотто;
– 1 овощной или куриный бульонный кубик;
– 900 миллилитров кипяченой воды;
– 40 грамм тертого сыра;
– соль и перец по вкусу.
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Приготовление:
- В кастрюле разогреваем масло и обжариваем лук до мягкости.
- Добавляем чеснок и смесь трав. Жарим 1 минуту и добавляем помидоры. Солим, перчим и тушим 4 – 5 минут.
- Добавляем рис, жарим минуту.
- Добавляем кубик бульона и 100 миллилитров воды, постоянно помешиваем. Когда вода испарится, добавляем еще. Повторяем процесс, пока рис не сварится.
- Снимаем с огня, добавляем в рис сыр, солим и перчим.
- Перед подачей сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем сыром.
Приятного аппетита!