Різотто – одна з найкращих опцій, коли потрібно швидко щось приготувати на всю сім'ю. Додайте до страви консервовані помідори – і ви отримаєте особливий смак без жодних дорогих інгредієнтів.

Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Рецепт різотто з томатами

Час: 30 хвилин – 1 година

Порцій: 4

До теми Ніжна випічка до кави та чаю: готуємо швидкий лимонний пиріг

Приготування:

  • У каструлі розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до м'якості.
  • Додаємо часник та суміш трав. Смажимо 1 хвилину та додаємо помідори. Солимо, перчимо та тушкуємо 4 – 5 хвилин.
  • Додаємо рис, смажимо хвилину.
  • Додаємо кубик бульйону та 100 мілілітрів води, постійно помішуємо. Коли вода випарується, додаємо ще. Повторюємо процес, поки рис не звариться.
  • Знімаємо з вогню, додаємо до рису сир, солимо та перчимо.
  • Перед подачею збризкуємо оливковою олією та посипаємо сиром.

Смачного!