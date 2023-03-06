Різотто – одна з найкращих опцій, коли потрібно швидко щось приготувати на всю сім'ю. Додайте до страви консервовані помідори – і ви отримаєте особливий смак без жодних дорогих інгредієнтів.
Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами
Рецепт різотто з томатами
Час: 30 хвилин – 1 година
Порцій: 4
До теми Ніжна випічка до кави та чаю: готуємо швидкий лимонний пиріг
Приготування:
- У каструлі розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до м'якості.
- Додаємо часник та суміш трав. Смажимо 1 хвилину та додаємо помідори. Солимо, перчимо та тушкуємо 4 – 5 хвилин.
- Додаємо рис, смажимо хвилину.
- Додаємо кубик бульйону та 100 мілілітрів води, постійно помішуємо. Коли вода випарується, додаємо ще. Повторюємо процес, поки рис не звариться.
- Знімаємо з вогню, додаємо до рису сир, солимо та перчимо.
- Перед подачею збризкуємо оливковою олією та посипаємо сиром.
Смачного!