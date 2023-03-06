Ризотто – одна из лучших опций, когда нужно быстро что-нибудь приготовить на всю семью. Добавьте к блюду консервированные помидоры – и вы получите особый вкус без дорогих ингредиентов.
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Рецепт ризотто с томатами
Время: 30 минут – 1 час
Порций: 4
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Приготовление:
- В кастрюле разогреваем масло и обжариваем лук до мягкости.
- Добавляем чеснок и смесь трав. Жарим 1 минуту и добавляем помидоры. Солим, перчим и тушим 4 – 5 минут.
- Добавляем рис, жарим минуту.
- Добавляем кубик бульона и 100 миллилитров воды, постоянно помешиваем. Когда вода испарится, добавляем еще. Повторяем процесс, пока рис не сварится.
- Снимаем с огня, добавляем в рис сыр, солим и перчим.
- Перед подачей сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем сыром.
Приятного аппетита!