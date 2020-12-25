Вкус этих ванильных рогаликов не сравнится ни с какими другими... Они совершенны! А чтобы и вы смогли почувствовать истинное наслаждение и окунуться в праздничное настроение, SmachnoNews подготовил их рецепт.

Традиционные австрийские ванильные рогалики можно хранить в закрытой герметичной таре около 3 недель. Читайте также Английский рождественский кекс на темном пиве – вкусный праздничный рецепт Чтобы не испортить рогалики из такого деликатного теста, их нужно вынимать из духовки как только они начнут румяниться. Если их передержать в духовке – они затвердеют. Ингредиенты:

- 300 г муки;

- 220 г холодного сливочного масла;

- 120 г грецких орехов;

- 2 пакетика ванильного сахара;

- 40 г сахара;

- 2 ст. л сахарной пудры. Тщательно обжарьте грецкие орехи на сухой сковородке, выложите на полотенце, заверните и дайте постоять 5 минут. Потрите полотенцем орехи, чтобы избавиться от как можно большей части ореховой шелухи. В чаше блендера соедините муку, орехи, сахар и ванильный сахар – измельчите все эти ингредиенты, главное, чтобы орехи измельчились полностью. Добавьте к смеси сливочное масло и вымешивайте пока масса не будет браться комочками. Замесите тесто, заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть в холодильнике на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте пергаментом для выпекания. Разделите тесто на три части, каждую из них сформируйте в колбаску примерно 4 см в диаметре. Нарежьте каждую колбаску на кусочки толщиной 0,5 см. Из каждого кусочка сформируйте палочку, а из палочки рогалик немного толще посередине и тоньше на концах. Запеките рогалики в духовке до золотистости, охладите и посыпьте сахарной пудрой с ванильным сахаром.