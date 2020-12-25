Смак цих ванільних рогаликів не зрівняється ні з якими іншими... Вони досконалі! А щоб і ви змогли відчути справжню насолоду та поринути у святковий настрій, SmachnoNews підготував їхній рецепт.

Традиційні австрійські ванільні рогалики можна зберігати в закритій герметичній тарі близько 3 тижнів. Читайте також Англійський різдвяний кекс на темному пиві – смачний святковий рецепт Щоб не зіпсувати рогалики з такого делікатного тіста, їх потрібно виймати з духовки, як тільки вони почнуть рум'янитись. Якщо їх перетримати в духовці – вони затверднуть. Інгредієнти:

– 300 г борошна;

– 220 г холодного вершкового масла;

– 120 г волоських горіхів;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 40 г цукру;

– 2 ст. л цукрової пудри. Ретельно обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці, викладіть на рушник, загорніть та дайте постояти 5 хвилин. Потріть рушником горіхи, щоб позбутись якомога більшої частини горіхового лушпиння. У чаші блендера з'єднайте борошно, горіхи, цукор та ванільний цукор – подрібніть всі ці інгредієнти, головне, щоб горіхи подрібнились повністю. Додайте до суміші вершкове масло та вимішуйте доки маса не буде братись грудочками. Замісіть тісто, загорніть в харчову плівку та залишіть відпочити в холодильнику на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте пергаментом для випікання. Розділіть тісто на три частини, кожну з них сформуйте в ковбаску приблизно 4 см в діаметрі. Наріжте кожну ковбаску на шматочки товщиною 0,5 см. З кожного шматочка сформуйте паличку, а з палички рогалик трішки грубший посередині та тонший на кінцях. Запечіть рогалики в духовці до золотистості, охолодіть та посипте цукровою пудрою з ванільним цукром.