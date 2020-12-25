Рецепт традиційних австрійських рогаликів на Різдво
Смак цих ванільних рогаликів не зрівняється ні з якими іншими... Вони досконалі! А щоб і ви змогли відчути справжню насолоду та поринути у святковий настрій, SmachnoNews підготував їхній рецепт.
Традиційні австрійські ванільні рогалики можна зберігати в закритій герметичній тарі близько 3 тижнів.
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Щоб не зіпсувати рогалики з такого делікатного тіста, їх потрібно виймати з духовки, як тільки вони почнуть рум'янитись. Якщо їх перетримати в духовці – вони затверднуть.
- Ретельно обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці, викладіть на рушник, загорніть та дайте постояти 5 хвилин. Потріть рушником горіхи, щоб позбутись якомога більшої частини горіхового лушпиння.
- У чаші блендера з'єднайте борошно, горіхи, цукор та ванільний цукор – подрібніть всі ці інгредієнти, головне, щоб горіхи подрібнились повністю.
- Додайте до суміші вершкове масло та вимішуйте доки маса не буде братись грудочками. Замісіть тісто, загорніть в харчову плівку та залишіть відпочити в холодильнику на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте пергаментом для випікання.
- Розділіть тісто на три частини, кожну з них сформуйте в ковбаску приблизно 4 см в діаметрі. Наріжте кожну ковбаску на шматочки товщиною 0,5 см. З кожного шматочка сформуйте паличку, а з палички рогалик трішки грубший посередині та тонший на кінцях.
- Запечіть рогалики в духовці до золотистості, охолодіть та посипте цукровою пудрою з ванільним цукром.
Джерело: SmachnoNews
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