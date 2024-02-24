Они перенесут вас в детство: проверенный рецепт рогаликов с повидлом
24 февраля 2024, 19:31Читати новину українською
Источник:УНИАН
Рогалики с повидлом являются хорошо знакомым блюдом для украинцев. Чтобы снова перенестись в детство, попробуйте приготовить их по этому рецепту.
Ингредиенты нужны самые простые. Такие рогалики точно получатся вкусными.
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Рогалики на сметане
- Время: 2 часа
- Порций: 10
– 180 – 200 граммов масла 82%;
– 200 граммов сметаны 20 – 25%;
– 350 – 380 граммов муки;
– щепотка соли;
– ванилин по вкусу;
– 250 граммов повидла;
– 100 граммов грецких орехов;
– 100 граммов сахара;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- В миску высыпьте просеянную муку, соль и ванилин. Туда же добавьте охлажденное масло, нарезанное брусочками. Быстро перетрите все руками до образования крошки.
- В эту смесь добавьте сметану, перемешайте ложкой и соберите тесто в шар.
- Разделите тесто пополам, а затем каждую половину – еще на 4 части. Сформируйте шарики, разместите их на большой тарелке, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 – 60 минут.
- Измельчите орехи, смешайте их с сахаром. Достаньте шарики из теста, раскатайте в круглые пласты, нарежьте на сегменты. Каждый сегмент смажьте повидлом, сверху посыпьте орехами с сахаром.
- Сверните рогалики, начиная от широкого конца к середине, сверните в форме подковы. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 – 25 минут. Во время подачи на стол посыпьте сахарной пудрой.