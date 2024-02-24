В этом рецепте используется черника. Однако вы можете взять любые другие ягоды, которые у вас есть.
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Бриош с черникой
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- В кастрюле смешайте чернику, сахар, лимонную цедру и сок. Нагревайте на среднем огне, пока черника не лопнет, а смесь немного не загустеет. Далее отставьте в сторону и дайте остыть.
- В миску высыпьте муку, сделайте углубление в центре, добавьте в него сухие дрожжи и влейте одну столовую ложку теплого молока для активации дрожжей. Смешайте сахар, яйцо, мягкое сливочное масло, теплое молоко и щепотку соли. Замесите тесто до однородной консистенции и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось и увеличилось вдвое.
- Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в прямоугольник. Равномерно выложите охлажденный черничный джем. Заверните тесто с длинной стороны, а затем сформируйте простую косу в 2 пряди.
- Выложите косичку в форму для батона, застеленную пергаментной бумагой, и дайте ей подняться еще 15 – 20 минут. Смажьте поверхность желтково-молочной смесью.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте плетенку в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут до золотистой корочки. Затем выньте из духовки и дайте полностью остыть.